Porfido, i lavoratori trentini sospendono lo sciopero

mercoledì, 12 luglio 2023

Trento – Da domani gli operai del porfido tornano a lavoro. L’assemblea ha deciso oggi di sospendere lo sciopero ad oltranza, dopo che è stata comunicata la disponibilità delle controparti datoriali ad incontrare i sindacati e discutere del rinnovo contrattuale. Resta, però, confermato lo stato di agitazione. “La battaglia non è assolutamente conclusa – hanno chiarito Giampaolo Mastrogiuseppe della Fillea Cgil e Fabrizio Bignotti, della Filca Cisl -. Capiremo giovedì se e su cosa sono pronti a trattare Confindustria, Artigiani e Cooperazione e se le loro proposte resteranno irricevibili siamo pronti a riprendere la lotta”.

Intanto in tarda mattinata i cavatori insieme ai sindacati hanno incontrato le forze politiche del consiglio provinciale. All’incontro hanno partecipato il presidente del consiglio Kaswalder, i consiglieri Ossana, Degasperi, Savoi, Manica, Zanella. Erano presenti, inoltre, Jacopo Zannini che è intervenuto per conto della consigliera Coppola e Francesca Gerosa. Tutti i consiglieri hanno espresso solidarietà ai lavoratori e si sono detti pronti a sostenere la trattativa tra le parti, dando anche disponibilità a rincontrare i lavoratori al termine della discussione sull’assestamento. I consiglieri in modo trasversale hanno inoltre sottolineato la necessità che hai lavoratori sia garantito un’adeguata retribuzione.

La richiesta dei lavoratori, come noto, è un aumento di 200 euro lordi sulla parte fissa della retribuzione. “Il contratto provinciale non ha visto aumenti sostanziali dal 1994. I lavoratori non sono più disposti ad accettare proposte al ribasso”.

Fino a questo momento le imprese sono disposte ad un aumento di 80 euro mensili, da suddividere sulle voci fisse e ricorrenti, su mensa trasporti e premio di risultato, e sul cottimo.

L’incontro con i rappresentati di Confindustria, Artigiani e Cooperazione si terrà giovedì prossimo 20 luglio.