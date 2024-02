PontedilegnoPoesia, edizione numero 15: totem dedicato a Guarracino

venerdì, 2 febbraio 2024

Ponte di Legno – PontedilegnoPoesia è arrivato alla quindicesima edizione. E, per questo compleanno particolare, torna l’installazione di un totem in un percorso poetico che era stato interrotto alla decima “stazione”: e non a caso questo totem sarà dedicato a Vincenzo Guarracino, uno dei fondatori del premio. L’inaugurazione avverrà in concomitanza con la fase finale della manifestazione, in programma dal 2 al 4 agosto, appuntamento di rilievo di “Una montagna di cultura…la cultura in montagna”, il grande contenitore di eventi, organizzati da MirellaCultura in collaborazione con Pro Loco e Biblioteca Civica Dalignese. Alla fase finale avranno accesso i sei vincitori della Selezione che sarà operata dalla Giuria entro giugno.

L’Associazione Pontedilegno-MirellaCultura ha pubblicato il bando 2024 (scaricabile, insieme alla scheda di adesione, dal sito www.mirellacultura.it). E’ stata approvata anche la composizione della Giuria, che quest’anno, nelle abituali rotazioni, prevede la presidenza a Giuseppe Langella, la conferma di Eletta Flocchini, Giuseppe Grattacaso e Nina Nasilli e la novità di Franco Manzoni, che prende il posto di Vincenzo Guarracino, che non ne fa parte come abitualmente avviene per quei membri che contemporaneamente vengono “insigniti” del totem.

Il bando di quest’anno prevede che possano concorrere opere pubblicate (in forma cartacea o digitale, comunque corredati da codice ISBN) fra il 1° gennaio 2022 e il 30 aprile 2024 e che non siano già state presentate in precedenti edizioni. La data limite per far pervenire i libri in concorso è il 14 maggio prossimo. Entro fine giugno la Giuria designerà quelli che vengono indicati come i sei poeti vincitori della Selezione PontedilegnoPoesia e quindi ammessi alla fase finale per l’assegnazione dei premi (1.000 euro al vincitore assoluto, altri 1.000 euro nella disponibilità della Giuria per altri premi). Come sempre, per concorrervi, i finalisti dovranno presentare personalmente la loro opera al pubblico nelle serate del 2 e 3 agosto a Ponte di Legno. Nella mattinata di domenica 4, proclamazione dei vincitori con cerimonia di premiazione.