Ponte tibetano: istanza di accesso agli atti al Comune di Vezza d’Oglio

martedì, 2 maggio 2023

Vezza d’Oglio (Brescia) – Ponte tibetano: presentata istanza di accesso agli atti al Comune di Vezza d’Oglio (Brescia). Dopo aver consegnato le oltre 300 firme per l’istituzione del referendum sul “Ponte Tibetano” all’Amministrazione comunale di Vezza d’Oglio (nella foto), il comitato promotore dell’iniziativa – sorto autonomamente e spontaneamente a testimoniare quanto l’opera crei preoccupazione e divisione tra i vezzesi – ha presentato un’istanza di accesso agli atti all’amministrazione comunale.

“In particolare, viene richiesta in consultazione tutta la documentazione tecnico-economica relativa alla realizzazione del ponte tibetano alle porte del Parco Nazionale dello Stelvio, nella Val Grande di Vezza d’Oglio. Infatti, a seguito delle “anticipazioni” sulle caratteristiche strutturali del ponte tibetano, a fronte del perdurante silenzio ufficiale dell’amministrazione nei confronti dei suoi cittadini, nonostante l’evidente preoccupazione e contrarietà di un numero non trascurabile di abitanti di Vezza d’Oglio, il comitato ha deciso di acquisire le informazioni fin qui ufficialmente taciute dall’amministrazione stessa, al fine di informare la comunità dello stato dell’arte sulla realizzazione di questa discussa opera.

Il comitato, allo stesso tempo, continua a suggerire all’amministrazione di organizzare un incontro pubblico informativo sul tema, incontro decisamente doveroso da parte di chi, pro-tempore, dovrebbe rappresentare tutti i cittadini, nel rispetto delle differenti sensibilità e con l’obiettivo di ricomporre “fratture” inopportune, di questi tempi, in una piccola comunità di montagna. A ciò si aggiunga il fatto che al di là delle dichiarazioni rilasciate dal sindaco sulle caratteristiche strutturali dell’opera, dalla ricognizione dei siti istituzionali che devono conferire l’evidenza pubblica prevista per legge all’assegnazione di incarichi, emergono assegnazioni per due studi di fattibilità e incarichi per relazione geologica. Tra i quesiti che vengono posti dal comitato spicca: sono state indette le gare relative alla progettazione esecutiva del ponte tibetano e la relativa valutazione di impatto ambientale?”.

“Più che legittima – conclude la nota del comitato – quindi l’istanza dei cittadini per poter finalmente “scoprire” le carte di un gioco che presenta poche luci e moltissime ombre, ombre che sarebbe opportuno dissolvere prima di spendere denaro pubblico per indire il referendum“.