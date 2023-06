Ponte tibetano in Val Grande, Vezza sostenibile: “Il voto di 496 cittadini va tenuto in considerazione”

martedì, 27 giugno 2023

Vezza d’Oglio (Brescia) – Dopo il referendum sul ponte tibetano, che ha visto 530 elettori su 1577 aventi diritto recarsi alle urne, proseguono le polemiche e le prese di posizione.

Vezza sostenibile, che ha promosso ilreferendum, ha commentato l’esito della consultazione:

“Ma davvero qualcuno pensava si sarebbe raggiunto il quorum al referendum sul ponte tibetano? Noi di Vezza sostenibile non ci abbiamo pensato nemmeno per un minuto! Per noi un ottimo risultato sarebbe stato tra i 500 e 600 votanti! E così è stato! Vezza ha risposto, eccome, nonostante l’imbarazzante invito all’astensione fatto dal primo cittadino in persona e dalla sua maggioranza, addirittura stampato su un manifesto con tanto di simbolo del comune – infrangendo la legge, perché il simbolo del Comune rappresenta tutti noi cittadini di vezza, anche noi contrari, e non si può usare per supportare interessi di parte! 530 elettori, in una bellissima domenica di fine giugno – periodo in cui molti vezzesi notoriamente vanno al mare (e quindi non possono votare)- si sono recati alle urne e il 95% ha detto No! Non certo un numero trascurabile in un paese che conta 1470 residenti (inclusi neonati e minorenni) ma ha 1577 aventi diritto al voto, perché sono stati inclusi nel conteggio anche gli aire, ovvero i quasi 400 vezzesi residenti all’estero, che conservano il diritto di voto (chissà se hanno saputo del referendum, vista la rapidità con cui è stato convocato, proprio perché si tenesse nel periodo delle vacanze). Anche Per questo il quorum non è stato raggiunto…Vezza sostenibile ha lavorato per dar voce a 530 vezzesi: ne siamo fieri e orgogliosi! E siamo felici di aver contribuito a dotare il Comune di Vezza d’Oglio di un regolamento referendario, che prima di questo nostro intervento non c’era. Ora i vezzesi possono fare referendum in se lo vogliono! E siamo felici di aver promosso la cittàdinanza attiva, il confronto, la partecipazione democratica di vezzesi e di tanti turisti che hanno risposto in modo forte e chiaro, mettendoci davvero la faccia. Siamo contenti di aver “scoperto le carte”, facendo sapere alla cittadinanza, grazie all’accesso agli atti, cosa l’amministrazione ha fatto fino ad oggi per questo progetto, mettendo in evidenza che non c’è alcun progetto esecutivo, e che l’opera, nel breve periodo non può essere realizzata nemmeno volendo. Del quorum poco ci importa. Aspettiamo la lettura “politica” e non amministrativa promessa pubblicamente dal sindaco nelle scorse settimane. Aspettiamo di capire se il No di quasi 500 vezzesi verrà ascoltato o ignorato, e se il ponte tibetano, che sappiamo non può essere realizzato da qui alla fine della legislatura vigente, farà parte del prossimo programma elettorale o no!”.