Ponte tibetano in Val Grande: la posizione di Vezza sostenibile

venerdì, 26 maggio 2023

Vezza d’Oglio (Brescia) – L’Amministrazione comunale di Vezza d’Oglio ha comunicato ai cittadini lo stato dell’arte e le prospettive a riguardo del ponte tibetano, la cui realizzazione alle porte del Parco Nazionale dello Stelvio sarà oggetto di referendum popolare il 25 giugno prossimo.

Ecco l’intervento e la posizione Vezza sostenibile

“Le novità acquisite sono: l’SAmministrazione non ha alcun progetto esecutivo in mano. Ciò che è stato chiamato “progetto” in tutte le comunicazioni – da quelle a mezzo stampa a quelle istituzionali come il consiglio comunale di presa d’atto del referendum o la risposta all’accesso agli atti fatta dal comitato – è un semplice studio di fattibilità con schede “embrionali”, così come dichiarato dal tecnico che lo ha predisposto e presentato. Non si tratta certo di una “svista” terminologica, poiché la differenza tra le due tipologie di elaborati tecnici è formale e sostanziale. Uno studio di fattibilità è una stima preliminare, indicativa, dal costo di qualche decina di migliaia di euro, un progetto esecutivo è dettagliato e ha un costo, in questo caso, di almeno 150mila euro e, soprattutto è indispensabile per avere l’autorizzazione a procedere dalla Sovrintendenza alle Belle arti. Per realizzare tale progetto ci vogliono 4 o 5 mesi, previa eventuale gara o assegnazione di incarico con evidenza pubblica, processo mai avviato dall’amministrazione, che richiede altrettante tempistiche. Ergo, si fa il referendum su un’opera ad oggi praticamente solo poco più che ipotizzata, e questo lo sapeva solo l’amministrazione fino a mercoledì. Ma era il caso? Dato quanto sopra, il business plan presentato dall’amministrazione non ha alcun senso, è una stima delle stime, ma la cosa inquietante che rivela è l’aspettativa di fruizione del ponte: 40.000 persone all’anno, ergo 110 persone al giorno di media! Come si pensa di far arrivare così tante persone alla partenza del ponte, stante le strette e tortuose vie di accesso alla Val Grande? Dobbiamo aspettarci la congestione che vediamo sulla nazionale anche nelle viuzze di Vezza? E in certi periodi facile prevedere gli ingorghi e gli incidenti a complicare la vita di residenti e turisti. E come conciliare 110 persone al giorno di media con l’attività agricola e venatoria che si svolge da sempre in quella zona?

Il costo del ponte viene stimato in 2 milioni di euro così ripartiti: – 1 milione di euro dal Parco Nazionale dello Stelvio (!), – mezzo milione dal bilancio del comune di Vezza d’Oglio e un altro mezzo milione da non meglio precisato altro Ente. In sostanza mezzo milione di euro in più rispetto a due anni fa, dalle casse comunali. I costi di manutenzione e assicurazione vengono definiti come “esigui” e quantificati in modo poco credibile, così come dichiarare quest’opera “poco” visibile” sia quanto mai discutibile.

Non è mancato il dibattito, purtroppo connotato dalla ormai ben nota tendenza all’esasperazione dei toni, con accuse ai promotori del comitato di presunte finalità “politiche” a vantaggio della minoranza, così come già fatto in sede istituzionale durante il consiglio comunale di presa d’atto del referendum, dove ci hanno persino definiti “benpensanti”. Anche in questa occasione non sono mancati attacchi personali che hanno voluto puntualizzare la forma anziché la sostanza degli interventi, arrivando a definire con disprezzo “pietosa” e da “maestrine” gli interventi di rappresentanti del comitato. Nota positiva è la dichiarazione del sindaco a riguardo dell’intenzione di fare una lettura politica del referendum, quindi non vincolata al quorum.

L’incontro si è concluso con l’appello del sindaco all’astensione, dichiarazione grave da parte di chi rappresenta le istituzioni e ne dovrebbe promuovere e difendere modalità e strumenti, ma soprattutto questo invito svela che la strumentalizzazione politica di tutta questa faccenda, che in modo scaltro vengono attribuite al comitato, in realtà è nelle intenzioni della maggioranza che in vista delle amministrative del prossimo anno, intende ricavare dall’astensione un utile sondaggio elettorale anticipato. Espedienti che rafforzano il nostro appello ad andare a votare, si o no, al ponte Tibetano!”.