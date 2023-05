Ponte tibetano a Vezza d’Oglio: referendum il 25 giugno

mercoledì, 10 maggio 2023

Vezza d’Oglio (Brescia) – Indetto il Referendum sul ponte tibetano a Vezza d’Oglio: si terrà il 25 giugno.

Con una rapidità esemplare il consiglio comunale di Vezza d’Oglio, riunitosi ieri sera ha indetto il Referendum consultivo sul ponte tibetano richiesto dal comitato promotore (nella foto il deposito delle firme). Primo importante risultato del comitato e di Vezza sostenibile.

“Il primo cittadino ha annunciato che il referendum si terrà domenica 25 giugno. La prima data utile. Regolamento referendario alla mano, il 25 giugno è proprio la primissima data utile, considerati i tempi di consegna, verifica delle 300 firme e convocazione del consiglio comunale odierno! Insomma, una corsa contro il tempo, davvero “bruciato” in questa occasione.

Il periodo è quello in cui, notoriamente, molti Vezzesi, soprattutto anziani e famiglie con bimbi piccoli, si concedono qualche giorno di vacanza al mare.

Tant’è…Quorum o non quorum? Questo il mistero……davvero “l’ultima spiaggia”, dopo che ogni precedente fase è stata rapidamente ed efficacemente attuata!

Ci auguriamo che i vezzesi – che hanno già dimostrato grande senso di appartenenza alla comunità e di responsabilità per il suo futuro – compiano fino in fondo un’iniziativa storica per il nostro piccolo paese, un’iniziativa emblematica di questi tempi: dar corso all’espressione formale della propria posizione – qualunque essa sia – esercitando fino in fondo il diritto democratico di espressione che consegna la sovranità al popolo!

La sala consiliare colma di cittadini ieri sera è di buon auspicio e ci rende orgogliosi di appartenere ad una comunità viva!! Il 25 giugno andiamo a votare al referebndu,”, sostiene in una nota Vezza sostenibile.

di A.P.