Ponte tibetano a Vezza d’Oglio: raccolte più di 300 firme per il referendum popolare

lunedì, 10 aprile 2023

Vezza d’Oglio (Brescia) – Assemblee, raccolta firme e sensibilizzazione della popolazione sul “Ponte Tibetano” con i pro e contro al progetto. Sono già state raccolte le 300 firme richieste per indire il referendum e sul progetto sarà possibile sentire la voce popolare e le indicazioni che usciranno dalla consultazione saranno decisive per quel progetto che sembra “copiare” il Ponte nel Cielo che ha fatto negli ultimi anni la fortuna della Val Tartano, in provincia di Sondrio. Il modello svizzero di sentire la popolazione attraverso un referendum è la via maestra e Vezza d’Oglio in questo campo farà scuola.

Il progetto del ponte Tibetano di Vezza d’Oglio prevede di collegare le sponde delle frazioni Tu e Grano, dove andrebbero ad ampliarsi i parcheggi, in chiave di sviluppo turistico.

La minoranza in consiglio comunale a Vezza d’Oglio ha già avanzato il dissenso al progetto, il consigliere di minoranza Paolo Gregorini ha proposto opere alternative da realizzare Val Grande quali sistemazione sentieri, oppure l’eliminazione delle barriere architettoniche visto che il cimitero non è agibile per i disabili o ancora la realizzazione di un centro anziani polivalente. Alcune domande: investire due milioni di euro per il ponte tibetano a Vezza d’Oglio è uno spreco? E’ necessario oppure no?. Ora – visto le firme raccolte sulla proposta di referendum popolare “Ponte Tibetano si o no? – la parola passerà agli abitanti.

di An. Pa.