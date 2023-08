Ponte di Legno, Walter Belotti racconta il suo “Inchiodato alle rocce”

sabato, 5 agosto 2023

Ponte di Legno (Brescia) – Una serata straordinaria su storia, archeologica ed escursionismo: la prima serata della rassegna “Una montagna di cultura“, con protagonista Walter Belotti ha riscosso l’interesse del pubblico presenta nella sala Paradiso del Mirella di Ponte di Legno (Brescia).

Gabriele Tacchini ha introdotto la serata, poi Walter Belotti, presidente del Museo della Guerra Bianca di Temù, ha raccontato con tanto di foto il libro “Inchiodato alle rocce“, partendo dalla prime imprese sulle montagne dell’Alta Valle Camonica, e svelato luoghi e itinerari unici. “Fin da piccolo – ha spiegato Walter Belotti, incalzato con domande da Piera Maculotti – ho la passione per la montagna e ancor oggi almeno una volta alla settimana svolgo uscite sulle montagne”.

Durante la serata Walter Belotti, appassionato naturalista, cultore delle tradizioni locali e tra i fondatori di cui oggi è presidente del Museo della Guerra Bianca, ha ricordato con immagini e descrizioni figure di primo piano della Valle Camonica, partendo da don Bazzana, storico parroco di Temù, passando a una personaggio dell’alpinismo camuno, Sperandio Zani, detto Spera, e arrivando a Marino Tognali di Vione. “Da quest’ultimo – ha detto Belotti – ho preso alcune doti e la passione per la poesia”. Nel corso della serata ha portato all’attenzione immagini sui siti della Guerra Bianca, in particolare dell’Adamello e conca Presena, flora e fauna della Valle Camonica, chiudendo con un’immagine del ritiro del ghiacciaio Pisgana, con i cinque laghetti che si sono formati alla base delle lingue di ghiaccio.

Oggi – sempre alle 21 e a ingresso libero – è in programma la seconda serata della rassegna “Una montagna di cultura” con l’arte italiana e camuna di Franca Ghitti, nata a Erbanno nel 1932 e spentasi a Brescia nel 2012. Artista veramente “senza confini” per l’ingegnoso uso di materiali diversi (terra, calce legno ma soprattutto ferro) per le sue straordinarie opere, è la protagonista di “Franca come nessuno”, un docu-film di Davide Bassanesi, già programmato su Sky Arte, che ne ripercorre il cammino artistico. Porteranno il loro contributo Eletta Flocchini, giornalista e critica d’arte, e la sorella di Franca, Maria Grazia Ghitti.