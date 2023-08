Ponte di Legno: un successo la giornata in festa alla malga Sant’Apollonia

domenica, 13 agosto 2023

Ponte di Legno (Brescia) – Famiglie, giovani e meno giovani hanno fatto visita alla malga Sant’Apollonia di Ponte di Legno (Brescia) con richieste d’informazioni e degustazioni.

Un successo l’edizione 2023 della giornata in festa a malga Sant’Apollonia di Ponte di Legno, gestita da Oscar Baccanelli con degustazione di Silter, formaggella lago Nero, i prodotti dall’azienda agricola Baccanelli e del tipico “Pa’ e Salam” rigorosamente di pecora dell’azienda agricola Michele Carminati.

La giornata è iniziata in mattinata con degustazione e dimostrazione di produzione della formagella e nel pomeriggio, dalle 14, degustazione e dimostrazione di produzione del Silter Dop e intrattenimento musicale in compagnia dell’orchestra Oscar Taboni, che ha richiamato un folto pubblico.

Oscar Baccanelli (nel video), titolare dell’azienda agricola e presidente del Consorzio Silter Dop ha illustrato l’attività che viene svolta in malga, come viene prodotto il Silter Dop e quali sono le caratteristiche del formaggio tipico della Valle Camonica. “Questa giornata – spiega Oscar Baccanelli – è la festa nella nostra malga, illustriamo le nostre attività e come si produce il Silter”.

“L’iniziativa malghe aperte – prosegue – ha sempre più successo e il pubblico chiede informazioni sulla nostra attività”. “Il Consorzio per la tutela del formaggio Silter DOP – conclude Baccanelli – promuove una serie di appuntamenti estivi, il personale dell’alpe è disponibile ad accogliere adulti e bambini che vogliono assistere alla caseificazione e illustrare come vengono condotte le vacche al pascolo, come vengono munte, come viene trasformato il latte in formaggio e, soprattutto, cosa arriva sulle tavole”.

L’iniziativa “Malghe aperte Silter DOP”, organizzata dal Consorzio per la tutela del formaggio Silter DOP, con il patrocinio delle Comunità Montane di Valle Camonica e del Sebino Bresciano sta riscuotendo l’interesse del pubblico e lo si è visto a Malga Sant’Apollonia. Accanto al titolare della Malga Sant’Apollonia, Oscar Baccanelli, erano presenti il direttore del Consorzio Oliviero Sisti, i titolari dell’azienda agricola Michele Carminati e il personale che lavora in malga e il pomeriggio è stato allietato dalla musica dell’orchestra di Oscar Taboni.

Altri appuntamenti in malghe della Valle Camonica sono in programma fino al 10 settembre.