Ponte di Legno: torna la MangiaeVai ed è subito sold out

martedì, 4 luglio 2023

Ponte di Legno (Brescia) – Ritorna la “Mangia e vai”, passeggiata a tappe nel gusto. Dopo lo stop di 4 anni imposto dalla pandemia, torna una delle rassegne più apprezzate del comprensorio Pontedilegno-Tonale: la camminata eno-gastronomica all’interno dei parchi naturali dello Stelvio e dell’Adamello è in programma domenica 9 luglio. Come sempre sarà scandita da numerose soste per assaggiare le specialità del territorio. Le iscrizioni si sono chiuse al raggiungimento di 2.500 partecipanti.

L’occasione è ghiotta, nel vero senso del termine: scoprire le eccellenze naturalistiche e al tempo stesso le prelibatezze culinarie dell’Alta Valle Camonica. Tutto in un unico evento. Domenica 9 luglio la sedicesima edizione della “Mangia e vai”, manifestazione tra le più apprezzate del comprensorio Pontedilegno-Tonale, accompagnata da un’attesa particolare. La tradizionale passeggiata gastronomica a tappe torna infatti a distanza di 4 anni dopo lo stop imposto dalla pandemia da Covid-19. Il numero delle iscrizioni – sold out con 2.500 partecipanti – riflette la voglia diffusa di trascorrere una giornata spensierata in compagnia di famiglia e amici, all’insegna del benessere fisico e delle specialità del territorio (ad esempio, i “calsù”, i tipici casoncelli di Ponte di Legno, ripieni di carne).

Adatta sia agli adulti sia ai bambini, la “Mangiaevai” è una camminata non competitiva su un percorso pianeggiante che si snoda lungo la Valle delle Messi e la Valle di Viso, all’interno dei Parchi dello Stelvio e dell’Adamello. Dove, oltre al gusto, troveranno appagamento anche gli altri sensi. Il rassicurante suono dell’acqua dei torrenti e il profumo di erbe e piante delle specie più svariate contribuiranno ad arricchire questa esperienza. Come la possibilità di avvistare – basterà portare con sé un binocolo – cervi, caprioli, marmotte e aquile.

La partenza è fissata a Sant’Apollonia (località a nord di Ponte di Legno, raggiungibile in auto o con il bus navetta), dove dalle 8.30 sarà possibile ritirare i “MangiaPass”. Da qui i partecipanti si incammineranno alla volta di Silizzi (sede della prima sosta), attesi da uno spuntino e un gadget ricordo. Attraversando le case del Toss, faranno poi ritorno a Sant’Apollonia, per ritirare l’acqua e degustare il Fiurit, il fiore di ricotta. Chi lo desidera potrà dissetarsi alla rinomata fonte ferruginosa dalle proprietà curative e cogliere l’occasione per visitare la piccola chiesa di San Rocco.

Percorrendo la stradina racchiusa da muretti di pietra si proseguirà per Case di Gioco, dove verranno serviti affettati nostrani, pane e vino bianco. La passeggiata entrerà nel vivo scendendo verso il villaggio di Pezzo, la tappa degli immancabili “calsù”. Superato un tratto di leggera salita, la gioiosa carovana giungerà alla Valle di Viso: al Ponte dei Martinoli potrà assaggiare il tradizionale brodo di gallina, per poi godersi un rigenerante sorbetto a Valmalze. Un momento rinfrescante prima di ripartire, destinazione Case di Viso, dove abbonderanno spiedo con polenta, salamella e vino rosso.

Formaggio stagionato e frutta fresca allieteranno invece la sosta alle Baite di Pirli. Nel centro storico di Pezzo sarà inoltre possibile sorseggiare il caffè de scandèla (di orzo). Da lì, riattraversando il centro storico del paese, ci si congiungerà alla strada sterrata in discesa fino a Planpezzo, dove il tour eno-gastronomico si concluderà con torte casalinghe, vino dolce e liquori della Valle Camonica, con il corredo di allegre bancarelle di prodotti locali e artigianali. Durante la giornata, lungo tutto il percorso, sono previsti intrattenimenti musicali, animazione per i bambini e mostre di artigianato.

La “MangiaeVai”, nata nel 2005 con lo scopo di promuovere l’Alta Valle Camonica e le sue peculiarità enogastronomiche, è supportata dal Consorzio Pontedilegno-Tonale. Il ricavato dell’evento verrà destinato, come per le passate edizioni, ad una causa benefica. Il programma completo, con i dettagli relativo al percorso, è consultabile sul sito www.mangiaevai.it.