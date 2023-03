Ponte di Legno, torna il Summer Camp di Pallacanestro Brescia

mercoledì, 8 marzo 2023

Ponte di Legno (Brescia) – Ritorna l’appuntamento più atteso dell’estate per i giovani cestisti bresciani! In vista dell’estate 2023, infatti, sono ufficialmente aperte le iscrizioni del Summer Camp di Pallacanestro Brescia organizzato con il Centro Formativo Provinciale ‘Giuseppe Zanardelli’, Gold Sponsor e Event Project Partner del club biancoblu, oltre che prezioso collaboratore proprio nell’ambito dell’organizzazione dei training camp estivi della prima squadra e del settore giovanile.

Da domenica 25 giugno a sabato 1° luglio, la località montana di Ponte di Legno ospiterà una settimana di basket e divertimento rivolta a bambini e ragazzi dai 9 ai 15 anni: sotto la direzione tecnica dello staff di Pallacanestro Brescia e ospiti della struttura alberghiera messa a disposizione del CFP Zanardelli, gestita dagli studenti e dai docenti dell’istituto bresciano, anche per quest’anno l’esperienza si prospetta un’occasione ricca e formativa, con la quale mescolare pallacanestro, svago e voglia di condivisione.

DOVE & QUANDO: Ponte di Legno, da domenica 25 giugno a sabato 1° luglio

CHI: bambini e ragazzi dai 9 ai 15 anni

Per iscriversi, è necessario compilare il modulo a questo link: https://bit.ly/3EQqtKR

La quota di iscrizione, di Euro 490,00, comprende: pensione completa presso la struttura del CFP Zanardelli di Ponte di Legno, assicurazione, partecipazione a tutte le attività del Camp, viaggio in andata in pullman da Brescia, kit completo del Camp, pranzo con i genitori dei partecipanti, che si svolgerà presso il CFP G. Zanardelli di Ponte di Legno nell’ultima giornata del Camp (e per il quale è necessaria la prenotazione)

Per completare l’iscrizione, si richiede di effettuare il bonifico bancario al CFP G. Zanardelli – IBAN: IT87L0569611201000008125X47 e inviare i documenti indicati e copia del bonifico bancario all’indirizzo: camp@pallacanestrobrescia.it

Il termine ultimo per l’iscrizione è fissato per il 13 maggio 2023: si specifica che l’iscrizione si considera perfezionata al momento del pagamento e della consegna del certificato medico; in assenza di una di queste due condizioni, l’iscritto non potrà partecipare al Camp

Partenza: domenica 25 giugno alle ore 17.00 dall’Ortomercato (via Orzinuovi 86, Brescia)

Ritorno: sabato 1 luglio ore 15.00 con i genitori dal CFP G. Zanardelli di Ponte di Legno

Per ulteriori informazioni, contattare: camp@pallacanestrobrescia.it