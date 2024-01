Ponte di Legno: successo della fiaccolata sulla neve per l’Unicef

giovedì, 4 gennaio 2024

Ponte di Legno (Brescia) – Dalle neve delle montagne bresciane all’acqua potabile per i bambini e le bambine nel mondo grazie all’ormai tradizionale appuntamento della fiaccolata delle bambine e dei bambini per l’Unicef.

Sono stati oltre 340 i bambini che hanno partecipato alla fiaccolata organizzata questo pomeriggio da Pontedilegno Ski School & Rent, storico partner nonché impresa amica dell’Unicef, in collaborazione con il Comprensorio Pontedilegno Tonale e la scuola di sci Ponte Tonale.

“Unicef ha come obiettivo l’assistenza umanitaria per bambini e adolescenti in tutto il mondo, principalmente nei paesi in via di sviluppo o colpiti da guerre. Il nostro impegno – commenta Mauro Lazzarini, direttore Pontedilegno Ski School – è sostenere i progetti attraverso donazioni e raccolte fondi derivanti da iniziative ed eventi sul nostro territorio”.

Partita dalla cabinovia di Ponte di Legno, la fiaccolata ha “acceso” la luce sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. In particolare, le donazioni raccolte saranno destinate al programma “Acqua e igiene” di Unicef.

“L’impatto dei cambiamenti climatici, anche sulle nostre Alpi, ci ricorda che i bambini e le bambine sono esposti agli effetti della crisi climatica ad ogni latitudine – spiega Gianfranco Missiaia, presidente del Comitato Unicef di Brescia -. Tra le conseguenze più drammatiche c’è anche l’inaccessibilità all’acqua, fonte di vita. Per questo, l’Unicef opera con il programma Acqua e Igiene in oltre 100 Paesi per accrescere l’accesso a fonti idriche e servizi igienici sicuri, e per promuovere migliori condizioni igieniche, tanto personali che ambientali”.

Il ricavato della fiaccolata andrà a sostenere questo impegno che, nel corso del 2022, ha permesso all’Unicef di assistere 30 milioni e 600 mila persone con l’accesso all’acqua sicura, 26 milioni con servizi igienico-sanitari appropriati e 23 milioni 600 mila per l’igiene di base. In un’ottica di sostenibilità e sviluppo, almeno 1.855 sistemi idrici a energia solare sono stati costruiti per fornire acqua in centri sanitari, scuole e comunità locali.