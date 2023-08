Ponte di Legno, stage in malga per Elena Gregorini: “Sogno di lavorare in questo mondo”

mercoledì, 16 agosto 2023

Ponte di Legno (Brescia) – Elena Gregorini, 23 anni, di Vezza d’Oglio (Brescia) ha un grande sogno: avviare un’azienda agricola e valorizzare quanto sta apprendendo al corso di laurea di Scienze e tecnologie alimentari presso la sede di Cremona dell’Università di Piacenza.

In questi mesi estivi Elena Gregorini sta effettuando uno stage al Consorzio Silter Dop e si reca nelle diverse aziende agricole avvicinandosi a un mondo nuovo. Dopo Eleonora Troncatti che ha effettuato uno stage due anni fa, è la seconda studentessa che si avvicina al mondo agricolo. L’incontro con Elena Gregorini avviene alla malga Sant’Apollonia di Ponte di Legno (Brescia), gestita da Oscar Baccanelli.

Elena, come si è avvicinata a questo mondo?

“E’ un’idea che ha origini lontane, mi sono diplomata in Chimica, poi mi sono iscritta al corso di Laurea in Scienze infermieristiche, ma dopo alcuni mesi ho capito che non era la mia strada e – dopo una profonda riflessione nel periodo del lockdown – mi sono iscritta al corso di laurea all’università di Piacenza, sede di Cremona, legato al mondo alimentare e a ciò che avevo studiato alle Superiori”.

A che punto è nel corso di studi?

“Sono al secondo anno, mi sto preparando al terzo che conclude il ciclo di studi con il conseguimento della laurea Triennale. In questo periodo estivo – grazie al Consorzio Silter Dop – ho la possibilità di effettuare uno stage nelle diverse aziende del settore, così da conoscere le loro attività, come si preparano i formaggi e mettere in pratica quanto sto studiando. Dopo questa fase, in autunno quando tornerò in università, dovrò preparare la tesi che sarà sul formaggio Silter Dop”.

Cosa fa durante lo stage?

“In primo luogo osservo le metodologie che vengono utilizzare per produrre il formaggio Silter Dop, seguo tutte le fasi di lavorazione, partendo dalla mungitura, passando alla lavorazione del latte e come viene applicato il disciplinare. Il mio lavoro è controllare i vari parametri nella lavorazione del latte, partendo dal ph. Il controllo dell’acidità del latte è una misura fondamentale che viene effettuata varie volte durante il processo di produzione”.

Il sogno dopo la laurea?

“Avviare un’azienda agricola. Il mio ragazzo è uno chef quindi si potrebbe anche unire l’attività agricola con la ristorazione e – se ne avremo l’opportunità – apriremo un agriturismo. Il mio obiettivo è lavorare a stretto contatto con il mondo agricolo e alimentare, quindi la tesi di laurea che andrò a preparare nei prossimi mesi sul Silter Dop sarà fondamentale per la futura attività lavorativa. Devo ringraziare chi mi ha permesso di svolgere lo stage nelle diverse malghe delle Valle Camonica, che mi dà la possibilità di conoscere e scoprire un nuovo mondo e proiettarmi verso l’attività lavorativa che sogno”.

