Ponte di Legno: Silvia Sardone presenta il libro “Mai sottomessi”

venerdì, 29 dicembre 2023

Ponte di Legno (Brescia) – L’europarlamentare Silvia Sardone presenta questa sera – venerdì 29 dicembre – a Ponte di Legno (Brescia) il libro “Mai sottomessi: cronache di un’Europa islamizzata“.

L’appuntamento alle 18 nella nuova Sala Polifunzionale in via Salimmo. “Sarà un’occasione importante per confrontarsi sul problema dell’islamizzazione dell’Italia e dell’Europa, del rischio del terrorismo islamico e della censura delle nostre tradizioni e dei nostri simboli”, anticipa l’europarlamentare Silvia Sardone, che conclude “Basta con le moschee abusive e con il velo islamico visto come simbolo di libertà quando invece è simbolo di sottomissione”