Ponte di Legno ricorda San Paolo VI: rappresentazione in chiesa

domenica, 6 agosto 2023

Ponte di Legno (Brescia) – Oggi Ponte di Legno (Brescia) ricorda San Paolo VI, nel giorno del 45esimo anniversario della sua morte. Papa Paolo VI morì il 6 agosto del 1978 ed è ormai una consuetudine che la rassegna “Una montagna di cultura…la cultura in montagna”, organizzata da MirellaCultura insieme alla Pro loco, riserva un appuntamento nel cartellone estivo per celebrare la figura e il pensiero del bresciano Giovanni Battista Montini, che alla Valle Camonica, e soprattutto a Ponte di Legno, era particolarmente legato, trascorrendo in gioventù le vacanze estive.

Questa sera – ore 21, nella chiesa della SS.Trinità di Ponte di Legno (Brescia) è in programma una rappresentazione della compagnia Linkastro dal titolo, appunto, “Paolo VI-Lui per noi, noi per gli altri”.