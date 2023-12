Ponte di Legno, raccolta fondi degli “Amici” per una nuova ambulanza

mercoledì, 27 dicembre 2023

Ponte di Legno (Brescia) – E’ stata avviata la raccolta fondi per l’acquisto della nuova ambulanza dell’Associazione “Amici” Volontari del Soccorso di Ponte di Legno. Il costo è di 109mila euro.

Il presidente dell’Associazione “Amici”, Fausto Maroni ha spiegato l’iniziativa appena avviata e l’importanza del nuovo mezzo: “E’ fondamentale per noi, senza il quale non potremmo rendere alla comunità il servizio, che ormai da molti anni ci porta ad essere presenti in Alta Valle tutti i giorni dell’anno accanto agli infermieri di ATS della Montagna come MSA1 (mezzo di soccorso avanzato) e ultimamente anche con il servizio di MSB (mezzo di soccorso di base) che ci vede impegnati nei mesi invernali e in quelli estivi come supporto a MSA1”. La nuova ambulanza consentirà agli “Amici” di essere ancor più presenti ed efficienti sul territorio nei diversi interventi.

Info: https://gofund.me/b5630593

SERATA SUL SOCCORSO IN ALTA VALLE CAMONICA

Questa sera è in programma una serata “S-occorriamo“, organizzata dall’Associazione “Amici”, dal Soccorso Alpino V Delegazione, Associazione Elisoccorso Bravo Sierra Odv e il Comune di Ponte di Legno, nella sala comunale di via Salimmo a Ponte di Legno

Il programma prevede alle 20 il saluto delle autorità; alle 20:30 l’intervento dell’Associazione Elisoccorso Bravo Sierra Odv che presenterà un video e il libro dei loro primi trentacinque anni di storia. Si tratta di storie di donne e di uomini che hanno reso il servizio dell’Elisoccorso bresciano un’eccellenza a livello nazionale. Alle 21:15 verranno approfondite le “sinergie tra Pronto Soccorso – Medicina d’Urgenza dell’Ospedale di Esine e di Edolo con Elisoccorso e le associazioni del Territorio”, quindi alle 21:45 il Soccorso Alpino presenterà la propria attività sul territorio a favore della comunità con un breve video informativo. Alle 22 l’Associazione Amici del Soccorso Alta Valle Camonica accompagnerà i presenti a conoscere le manovre salvavita in particolare la disostruzione delle vie aeree e la corretta chiamata al 112 Nue.

Durante la serata interverranno Ivan Faustinelli, sindaco di Ponte di Legno; la dottoressa Giovanna Perone, presidente Associazione Elisoccorso Brescia Bravo Sierra Odv; Marianna Baldo, addetta stampa associazione Elisoccorso Brescia Sierra Odv e autrice del libro; la dottoressa Giacomina Tomasini, direttore Pronto Soccorso e Medicina d’urgenza Ospedali Esine ed Edolo; Bruno Pogna, coordinatore Infermieristico Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza Ospedale di Edolo; Pino Mazzucchelli, delegato V Delegazione Soccorso Alpino e Speleologico e Fausto Maroni, presidente Associazione “Amici” Volontari del Soccorso di Ponte di Legno.