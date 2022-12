Ponte di Legno: presentazione degli scritti inediti di don Antonioli

sabato, 3 dicembre 2022

Ponte di Legno (Brescia) – Nel 30esimo anniversario della morte Ponte di Legno (Brescia) ricorda don Giovanni Antonioli con una serie di eventi. Il primo è in calendario questa sera – sabato 3 dicembre, alle 20:45 – nella chiesa parrocchiale dove sarà presentato il nuovo volume “Campi al sole“, con scritti inediti di don Giovanni Antonioli. Interverranno monsignor Gabriele Filippini e monsignor Claudio Delpero.

STORICO PARROCO – Don Giovanni Antonioli è morto il 12 dicembre 1992 a Esine (Brescia). Storico parroco dal 1947 al 1979, periodo ricordato per le tappe estive di don Giovanni Battista Montini che poi divenne arcivescovo di Milano e Papa Paolo VI, ma anche per il primo sviluppo della località turistica dell’Alta Valle Camonica. Don Giovanni Antonioli ha lasciato un segno profondo nella comunità di Ponte di Legno e non solo.

Nel libro “Il prete di tutti” il giornalista scrittore Luciano Costa ha raccolto pensieri, parole e e alcuni passaggi significativi della vita dello storico prete, nato a Monno nel 1917. Don Giovanni entrò nel seminario diocesano di Brescia dopo le elementari e venne ordinato sacerdote dall’allora vescovo di Brescia, monsignor Giacinto Tredici, nel giugno 1941. E’ stato attivo nelle Fiamme Verdi, movimento bresciano della Resistenza, nel 1946 è nominato parroco a Pezzo, quindi venne destinato curato a Ponte di Legno dal 1947 al 1979. Alla fine degli anni ’70 gli venne diagnosticato il morbo di Parkinson e venne trasferito, come rettore, nella chiesa di Santa Maria in Esine dove morì nel dicembre 1992.

Nel 1952 conosce e diventa amico di padre Stanislao Breton, dottore alla Sorbona e docente di Metafisica all’Istituto Cattolico di Parigi. Durante la sua vita scrisse alcuni libri, tra cui “Uomo tra gli uomini” (1966), “Mestiere, ministero, mistero” (1997), “L’ospite più strano” (1983), ““Il mio prossimo, il mio paradiso” (1986) e collaborò con la Voce del Popolo.

ELEVAZIONE SPIRITURALE – Il secondo appuntamento è in programma sabato 10 dicembre, alle 20:45, sempre nella chiesa parrocchiale di Ponte di Legno (Brescia) con la serata di elevazione spirituale con musica di organo a cura del maestro Luigi Schiappelli, intervento del giornalista e scrittore Luciano Costa, testimonianza di Luigi Ferrari e lettura di brani scelti tra gli scritti di don Giovanni.

VISITA SULLA TOMBA – Il programma prevede inoltre: domenica 11 dicembre alle 18 la Santa Messa e lunedì 12 dicembre – 30esimo anniversario della morte – la visita alla tomba di don Giovanni a Esine: alle 13:30 partenza dall’autostazione di Ponte di Legno in pullman, alle 15 visita alla tomba, alle 15:40 Santa Messa nella chiesa di Santa Maria di Esine. Il rientro è previsto a Ponte di Legno per le 19. Iscrizioni entro il 9 dicembre presso la casa parrocchiale.

di Ch. Pa.

