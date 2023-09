Ponte di Legno: positivo il servizio della seconda ambulanza

mercoledì, 13 settembre 2023

Ponte di Legno (Brescia) – Il servizio di emergenza ed urgenza “rafforzato” nei weekend del mese di agosto e inizio settembre con una seconda ambulanza dell’Associazione “Amici” di Ponte di Legno (Brescia) ha avuto un riscontro positivo. Sono alcune decine gli interventi effettuati e la seconda ambulanza – istituita per la prima volta in questa stagione estiva – ha garantito un supporto importante.

Il presidente dell’Associazione “Amici” di Ponte di Legno, Fausto Maroni, dà un giudizio positivo del servizio svolto nei periodi di maggior afflusso turistico e ringrazia Areu, Agenzia regionale di emergenza e urgenza, per la disponibilità a potenziare l’attività a Ponte di Legno. Infatti, accanto al lavoro svolto quotidianamente e per 365 giorni all’anno dall’Associazione “Amici”, nei weekend tra il 5-6 agosto e il 9-10 settembre e nelle giornate del 14 e 15 agosto dalle 8 alle 20 è stata posizionata una seconda ambulanza con autista e soccorritore in piazzale Europa a lato della casa di comunità.

Ora lo sguardo è alla stagione invernale, e nelle prossime settimane saranno effettuate valutazioni sulla possibilità di riproporre il servizio nei fine settimana dove sono previste le maggiori presenze.

di A. Pa.