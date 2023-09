Ponte di Legno, medici e infermieri a confronto su “Nuove sfide della cardiologia in Valle Camonica”

venerdì, 15 settembre 2023

Ponte di Legno (Brescia) – “Nuove sfide della cardiologia in Valle Camonica fra ospedale e territorio, i professionisti si incontrano”, all’hotel Mirella di Ponte di Legno è in programma domani – sabato 16 settembre – il convegno riservato a infermieri, medici chirurghi specializzati in Cardiologia, Anestesia e Rianimazione, Geriatria, Malattie Metaboliche e Diabetologia, Malattie dell’apparato Respiratorio, Medicina Interna, Nefrologia, Neurologia e Medicina generale.

La continua evoluzione delle conoscenze cardiologiche in ambito fisiopatologico rendefondamentale il costante aggiornamento non solo dei Cardiologi ma anche di tutte le figure sanitarie che quotidianamente collaborano per la gestione dei pazienti, che sempre più frequentemente sono pluripatologici.

L’obiettivo del convegno – che vale anche come crediti formativi per medci e infermieri – è migliorare le conoscenze su aspetti di farmacologia clinica che distinguono diverse categorie di farmaci, la loro efficacia e la loro sicurezza e valutare opportunità ed eventuali rischi di nuove terapie.

Il programma

Saluti delle Autorità

Roberta Chiesa, Direttore Sanitario ASST Valcamonica

Maurizo Morlotti, Direttore Socio Sanitario ASST Valcamonica

Ottavio Di Stefano, Presidente Ordine dei Medici, Brescia

Alessandro Bonomelli, Presidente Comunità Montana Valcamonica

I SESSIONE:

SPECIALISTI A CONFRONTO

Moderatori: C. Bertelli, A. Maggi, N. Pagnoni

ore9

Considerazioni diagnostico-terapeutiche nella malattia venosa degli arti inferiori

L. Taglietti

9:15

Le Fibrillazioni Atriali Centro Spoke: Epidemiologia e terapia medica A. Farinelli Centro Hub: Nuove Terapie di ablazione A. Curnis

9:45

Trattamento delle dislipidemie Dai nutraceutici alle terapie di combinazione E. Vizzardi Agire prima per ridurre la mortalità: un approccio intensivo rapido e precoce nei pazienti con SCA

G. Zaltieri

10:15

Discussione

Moderatori: C. Bertelli, A. Maggi,

N. Pagnoni

II SESSIONE

INNOVAZIONE E PROFESSIONI SANITARIE

Moderatori: E. Chiari, R. Furloni, A. Madureri

10:30

Lettura Magistrale

Aggiornamenti sulle linee guida dello scompenso cardiaco M. Metra

10:50

Inoca: diagnosi e trattamento R. Raddino

11:05

Le professioni sanitarie tra presente e futuro L. Luzzi

11.20

Discussione E. Chiari, A. Madureri, R. Furloni

11.35

Coffee Break

11.50

Tavola rotonda: gestione multidisciplinare dello Scompenso Cardiaco

Moderatori: S. De Giacomi, A. Madureri,

L. Taboni

12.30

Cardiopatia amiloidotica e Fabry: come identificarle? M.C. Lombardi

12.45

Paziente con scompenso cardiaco: gestione ambulatoriale G. Bianchi,

C. Salice, V. Turla

13.00

Follow up domiciliare del paziente con scompenso cardiaco: integrazione ospedale-territorio

A. Baccanelli

13.15

Discussione

13.30

Light Lunch

14.15

La bellezza della montagna M. Bezzi

III SESSIONE

TERAPIA PER LA PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE

Moderatori: S. Curello, L. Marini,

A. Tomasoni

14:30

SGLT2 e ARNI protagonisti del cambiamento di paradigma nella terapia dello scompenso cardiaco S. Nodari

14.45

Terapia dell’ipertensione arteriosa

R. Furloni

15.00

Paziente con sincope in Pronto Soccorso fra evidenze cliniche e protocollo aziendale Stroke Unit: M. Turla

L’esperienza del Pronto Soccorso: G. Tomasini

15:30

Imaging cardiologico a confronto:

TAC Cuore: S. Elia

Coronarografia: G. Giacomarra

16:00

Discussione

IV SESSIONE

PAROLA AI GIOVANI

16.15

Tavola Rotonda: Valutazione dell’ischemia miocardica inducibile nel paziente ambulatoriale con sospetta cardiopatia

ischemica

Moderatori: M.S. Cotelli, M. Piazzani

Discussant N. Bernardi, F. Alghisi,

D. Tomasoni

17:00

Chiusura lavori