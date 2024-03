Ponte di Legno, le critiche dei consiglieri di minoranza al bilancio comunale 2024

sabato, 2 marzo 2024

Ponte di Legno (Brescia) – Il gruppo di minoranza è intervenuto nell’ultimo Consiglio comunale di Ponte di Legno dove è stato illustrato dal sindaco Ivan Faustinelli il bilancio di previsione 2024 e pluriennale 2024-2026 con i relativi investimenti.

La posizione delle minoranza è critica e il capogruppo di minoranza Mario Rizzi (nella foto) nella dichiarazione di voto ha posto l’accento sulle “Terme” in fase di realizzazione e sugli investimenti che vedono impegnato il Comune: “Nel corso degli ultimi Consigli comunali il sindaco Ivan Faustinelli ha ribadito l’impegno a sostenere costi per la realizzazione delle “Terme” nella misura del 49% di un importo lontano dai 24 milioni preventivati”. “Non possiamo prenderci responsabilità nei confronti dei cittadini – prosegue Mario Rizzi – che dal Bilancio di Previsione risulta un indebitamento a lungo termine per 18.527.266 euro, di cui 3.350.000 euro di accensione mutui 2023 ed 1.350.000 euro mutuo previsione 2024 per l’ampliamento impianto teleriscaldamento Ponte di Legno -Tonale”.

“Tenuto conto di questa situazione – concludono i consiglieri di minoranza Mario Rizzi e Ferruccio Bulferetti – abbiamo chiesto al sindaco ed al revisore dei conti a quale titolo verranno esborsati i tanti milioni, quali rischi correrà il Comune allorquando si troverà a far fronte agli investimenti”. I consiglieri Mario Rizzi e Ferruccio Bulferetti hanno votato contro il bilancio preventivo.