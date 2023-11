Ponte di Legno, la Pro loco rinnova il Consiglio di amministrazione

giovedì, 23 novembre 2023

Ponte di Legno (Brescia) – Assemblea della Pro loco di Ponte di Legno per rinnovare il Consiglio di Amministrazione. L’appuntamento è in calendario domani – venerdì 24 novembre, inizio alle 21 – nella sala consiliare di Ponte di Legno (Brescia).

L’ordine del giorno prevede: relazione di fine mandato 2020-2023 della presidente Elena Veclani (nella foto) e del Consiglio di Amministrazione, presentazione del bilancio preventivo 2024 e conseguente approvazione, determinazione del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione, l’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione ed elezioni del collegio dei revisori. Hanno diritto al voto i soci ordinari, i soci onorari, i soci imprenditori che non hanno espresso un proprio rappresentante di categoria, in regola con il versamento della quota associativa almeno 30 giorni prima della data dell’assemblea. Inoltre sono consentite sino ad un massimo di tre deleghe per ogni socio, in regola con le quote associative.

di Da. Pap.