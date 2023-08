Ponte di Legno, la dirigente Silvia Oggiano lascia l’istituto don Antonioli: “Tre anni stupendi”

mercoledì, 30 agosto 2023

Ponte di Legno (Brescia) – Dopo tre anni il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Don Antonioli” di Ponte di Legno (Brescia), dottoressa Silvia Oggiano, lascia l’incarico e il 1° settembre assumerà il nuovo incarico presso l’Istituto Comprensivo 1 di Bassano del Grappa (Vicenza), sua città di residenza.

La dottoressa Silvia Oggiano, Dirigente Scolastico dell’istituto che comprende Primaria e Secondaria di Ponte di Legno, Temù e Vezza d’Oglio terminerà il suo incarico triennale in Alta Valle Camonica domani, giovedì 31 agosto.

Nei tre anni dell’incarico all’istituto dell’Alta Valle Camonica, la dottoressa Oggiano ha introdotto numerose novità e attività oltre l’orario scolastico coinvolgendo studenti e famiglie. In questi giorni ha salutato il personale scolastico, docenti e personale ATA, i sindaci dei tre Comuni dell’Istituto Comprensivo, le forze dell’ordine e il parroco di Ponte di Legno.

Dottoressa Oggiano, come giudica questa esperienza?

“E’ stato un triennio qualificante per l’istituto, aperto agli studenti, alle famiglie, agli enti locali, inoltre è stata avviata una grande collaborazione con le varie forze presenti sul territorio ed è stato stimolante per il personale che lavora nella scuola”.

Quali innovazioni ha portato all’istituto “Don Antonioli”?

“Sono numerose. Ricordo su tutti l’introduzione dei corsi di lingua, con il conferimento di certificazione, le lezioni con madrelingua, i teatri in lingua straniera, e i campus con viaggi all’estero, che hanno visto l’adesione di un folto numero di studenti supportati dalle famiglie”.

Come ha gestito questi tre anni?

“La gestione era complessa, visto che l’istituto comprensivo comprende 7 plessi dei diversi gradi di scuola dell’obbligo. Ho puntato sul lavoro di squadra, con riunioni di staff, in cui erano presenti i docenti dei vari gradi e dei vari plessi, elaborando insieme i vari progetti e sono stati anche coinvolti i rappresentati di classe”.

Il rapporto con gli amministratori locali?

“E’ stato ottimo fin dai primi giorni del mio arrivo e i risultati si sono visti. Grazie anche ai fondi del PNRR abbiamo potuto migliorare la connessione di tutte le scuole, migliorando la connettività puntando sul digitale e, nell’ultimo anno, abbiamo anche avuto le LIM con un salto di qualità notevole”.

Come si è trovata in Valle Camonica?

“Sono arrivata nell’anno della pandemia e non è stato semplice sia dal punto di vista personale sia professionale. Tutto era chiuso, però ho trovato una grande disponibilità nei miei confronti, sia nell’ambito scolastico, sia dalle famiglie sia dalle amministrazioni comunali. Un ringraziamento particolare al Cfp Zanardelli che mi ha dato una grande accoglienza. Inoltre l’istituto ha avviato progetti comuni, ad esempio quello legato al gemellaggio con la città di Recco. Sono stati accoglienti e disponibili sia nei miei confronti che verso l’istituzione “scuola” e di questo devo ringraziarli davvero tutti”.

Quale futuro per l’istituto?

“Auspico che l’Istituto Comprensivo “don Antonioli” continui a crescere come ha fatto in questi anni, erogando servizi di alta qualità agli studenti al fine di favorire la loro crescita”.

di Angelo Panzeri