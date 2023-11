Ponte di Legno, la Casa di Comunità trasferita al Palasport

martedì, 7 novembre 2023

Ponte di Legno (Brescia) – Da lunedì prossimo prenderanno avvio i lavori di ammodernamento della Casa di Comunità di Ponte di Legno (Brescia).

L’Asst della Valcamonica, al fine di consentire l’esecuzione dei lavori previsti sull’attuale edificio ubicato in piazzale Europa, a partire dal lunedì 13 novembre, la Casa di Comunità di Ponte di Legno verrà temporaneamente trasferita in viale Venezia presso il Palazzetto dello Sport, mantenendo in essere tutti i servizi. La struttura era stata inaugurata il 4 novembre dello scorso anno dall’allora assessore regionale alla sanità Letizia Moratti.