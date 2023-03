Ponte di Legno, intervista al sindaco Faustinelli: “Abbiamo pronti 45 progetti”

venerdì, 10 marzo 2023

Ponte di Legno (Brescia) – Cinque anni da sindaco di Ponte di Legno (Brescia): Ivan Faustinelli (nella foto), 44 anni, geologo, docente al CFP Zanardelli, traccia un primo bilancio. L’altra sera – nel consiglio comunale sul bilancio preventivo – il sindaco ha illustrato i progetti approvati, quelli già finanziati o che stanno per essere cantierabili.

Sindaco Faustinelli, come giudica questi cinque anni?

“Sono stati molto intensi e impegnativi sia per le emergenze che abbiamo dovuto affrontare sia per l’attività amministrativa che abbiamo portato avanti. Dopo pochi mesi dall’insediamento abbiamo dovuto affrontare la tempesta Vaia con i pesantissimi effetti che ha avuto sul nostro territorio. Poi è arrivata la pandemia – Covid 19 – che ha avuto ripercussioni pesantissime sulla nostra comunità, con vittime, persone che improvvisamente ci hanno lasciato. Inoltre ha stravolto l’economia del nostro paese, basata principalmente sul turismo. L’Amministrazione comunale ha cercato di far fronte con le risorse a disposizione alla pandemia. La terza emergenza – nel luglio 2020 – con l’esondazione a Case di Viso e lì abbiamo messo in campo tutte le nostre forze per fronteggiare quella situazione e grazie ai contributi abbiamo migliorato l’ambiente, messo in sicurezza e riqualificato l’intera area devastata“.

I progetti che avete avviato?

“Abbiamo in essere 45 progetti da quelli più piccoli a quelli che segneranno un cambiamento e un salto di qualità della nostra località, alcuni già in fase di realizzazione, altri in appalto e alcuni in attesa dei finanziamenti. Tra quelli più importanti figurano l’ampliamento del demanio sciabile, l’interramento della statale 42 al Tonale e a Ponte di Legno, le Terme. Poi: il progetto di housing sociale, da 3 milioni di euro a cui teniamo in modo particolare. Tra le altre opere che partiranno a breve ci sono le opere del “Centro di Pronto Soccorso” con un investimento di 2 milioni di euro, le piste ciclabili sia nel tratto che porta al Tonale che nelle frazioni del paese, quindi l’efficientamento energetico delle scuole e del palazzetto dello sport, oltre ad interventi minori che però hanno un impatto sulla nostra comunità. Abbiamo già ottenuto finanziamenti del PNRR su alcuni progetti. Gli uffici comunali in questi anni hanno elaborato una serie di progetti e come Comune siamo in grado di partecipare a una serie di bandi“.

E per il futuro?

“Siamo pronti, ci ripresenteremo alle elezioni amministrative di maggio. Siamo un gruppo affiatato, e in questi anni abbiamo saputo affrontare tutte le situazioni e superato le emergenze, grazie a un lavoro di squadra. Da qui partiremo per i prossimi cinque anni, con qualche innesto nella squadra e un unico obiettivo: far crescere la nostra località“.

di A. Pa.

