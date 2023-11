Ponte di Legno, iniziano i lavori di ampliamento del Cfp Zanardelli

giovedì, 2 novembre 2023

Ponte di Legno (Brescia) – Prendono avvio i lavori di ampliamento del CFP Zanardelli di Ponte di Legno (Brescia). E’ prevista la realizzazione di un laboratorio di cucina completo ed attrezzato per una didattica di livello “Master”, mettendo a disposizione degli utenti un laboratorio di cucina livello “Master” con 12 postazioni singole, attrezzate per ciascun studente ed una postazione per il docente, con la possibilità di “Show Cooking”, visibile direttamente dalla balconata posta al piano primo. Particolare attenzione per funzionalità e comodità è dedicata alle cucine professionali, localizzate al piano terra, saranno dotate di tutto il necessario per la preparazione degli alimenti. Inoltre sarà realizzato uno spazio polifunzionale per poter ospitare manifestazioni, eventi legati all’arte culinaria, sessioni informative e divulgative. Il costo è di 3 milioni e 500mila euro (rendering del progetto).

Domani – venerdì 3 novembre, alle 11 – in occasione dell’avvio dei lavori di ampliamento, verranno svelate novità sul progetto alla presenza del presidente della Provincia di Brescia, Emanuele Moraschini, del consigliere provinciale delegato all’Edilizia Scolastica e all’Istruzione Filippo Ferrari, del Consigliere provinciale Giampiero Bressanelli, dell’assessore di Regione Lombardia Simona Tironi, del consigliere regionale Davide Caparini, quindi il sindaco di Ponte di Legno Ivan Faustinelli, il direttore del Cfp Zanardelli Marco Pardo, il presidente della Comunità Montana di Valle Camonica Alessandro Bonomelli, presidenti e rappresentanti di società e associazioni.

di Ch. P.