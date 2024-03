Ponte di Legno, in piazza XXVII Settembre il rogo della vecchia

venerdì, 1 marzo 2024

Ponte di Legno (Brescia) – L’evento di metà Quaresima “Giuedì de la Mèza e Ruf de la Ecia” fa da grande richiamo a Ponte di Legno. Quest’anno la manifestazione, organizzata dagli “Amici della Vecchia” in collaborazione con la Pro loco di Ponte di Legno, è in calendario giovedì 7 marzo. Un evento che è da sempre seguito da centinaia di persone, bambini, giovani e famiglie, dalignesi e turisti, in un clima carnevalesco.

Il programma prevede alle 14:30 il ritrovo in oratorio in maschera con la sfilata fino alla Rsa “Carettoni”, quindi il ritorno in piazza XXVII Settembre verso le 16:30 dove ci sarà un momento di festa, musica, animazione e merenda per tutti. In serata alle 20:30 partenza del corteo dall’oratorio con ‘La Vecchia’, alle 21 in piazza XXVII Settembre la lettura “Testamento” e Ruf de la ‘Ecia e il rogo. Al termine seguirà intrattenimento musicale e vin brulè offerto dagli alpini di Ponte di Legno.