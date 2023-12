Ponte di Legno: grande partecipazione al presepe vivente

lunedì, 25 dicembre 2023

Ponte di Legno (Brescia) – La chiesa di Ponte di Legno non è riuscita a contenere tutte le persone che volevano partecipare alla Messa di mezzanotte, dopo aver assistito al presepe vivente itinerante per le vie del paese. Un momento molto importante per la comunità dalignese e i turisti che stanno trascorrendo le festività in Alta Valle.

Natale all’insegna della tradizione a Ponte di Legno (Brescia) dove è stato proposto il presepe vivente, organizzato dalla parrocchia con la regia del vicario parrocchiale don Alex Recami. Quest’anno è stata rivisita la storia del primo presepe allestito 800 anni fa a Greggio.

Il corteo del presepe vivente si è formato alle 22:50 alla Rasega e pochi minuti dopo è iniziato il viaggio verso la chiesa parrocchiale dove si è conclusa la sacra rappresentazione, poco prima della solenne Messa di mezzanotte presieduta da don Alex Recami.

Al termine della celebrazione lo scambio d’auguri sul sagrato della chiesa con taglio del panettone e vin brulé. offerto dal gruppo alpini.

di Chiara Panzeri