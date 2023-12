Ponte di Legno, Goggia e gigantisti azzurri in allenamento a inizio 2024

domenica, 31 dicembre 2023

Ponte di Legno – I gigantisti azzurri tornano come ogni anno ad allenarsi nel comprensorio Pontedilegno-Tonale nei primi giorni dell’anno. Dal 2 al 4 gennaio saranno impegnati sulla pista Casola Nera per preparare la gara di Adelboden, in programma per l’Epifania.

Sono attesi Giovanni Borsotti, Luca De Aliprandini, Filippo Della Vite, Giovanni Franzoni, Simon Talacci e Hannes Zingerle. Inoltre, insieme a loro da mercoledì ci saranno anche i gigantisti sloveni Zan Kranjec e Stefan Hadalin.

Torna dopo gli allenamenti delle scorse settimane in Alta Valle Camonica anche Sofia Goggia, che prosegue l’allenamento sulla pista La Croce di Temù martedì 2 e mercoledì 3 gennaio, poi giovedì 4 sarà anche lei sul tracciato di Ponte di Legno.