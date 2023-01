Ponte di Legno: Gabry Ponte chiude alla grande Snow Birth

domenica, 8 gennaio 2023

Ponte di Legno (Brescia) – “Snow Birth”, un grande successo a Ponte di Legno (Brescia). Dopo due anni di stop, a causa della pandemia e delle restrizioni anti-Covid, è tornato quest’anno un grande evento per i giovani dell’Alta Valle Camonica: si è conclusa poche ore fa l’ultima edizione di “Snow Birth – Winter music festival” organizzata da Emp events e Cocò, che ha visto come ultimo ospite Gabry Ponte.

L’evento si è tenuto per tre sere al Palazzetto dello Sport di Ponte di Legno, è stata aggiunta una serata in più rispetto alle precedenti edizioni per rimarcare il “ritorno alla normalità”. Il 29 dicembre Bresh e Miles, il 31 Merk & Kremont insieme a Rudeejay e infine stanotte Gabry Ponte.

Pienone al palazzetto della cittadina dalignese per tutte le serate, sia di persone che hanno acquistato la prevendita, sia di persone che hanno deciso all’ultimo di assistere all’evento.

