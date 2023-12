Ponte di Legno, esperti a confronto sul servizio d’urgenza ed emergenza

giovedì, 28 dicembre 2023

Ponte di Legno (Brescia) – Ripercorsi i 35 anni dalla nascita dell’elisoccorso a Brescia ad oggi, i collegamenti con la Valle Camonica e proiettato lo sguardo sul futuro del servizio d’urgenza ed emergenza. “S-occorriamo” è il tema della serata, organizzata dall’Associazione “Amici”, Soccorso Alpino V Delegazione Bresciana, Associazione Elisoccorso Bravo Sierra Odv e il Comune di Ponte di Legno, che si è svolta ieri sera alla presenza di esperti nella nuova sala conferenze di via Salimmo.

All’inizio della serata Fausto Maroni, presidente dell’Associazione “Amici”, ha sottolineato il tema dell’incontro, puntando l’attenzione sul servizio che viene svolto in Alta Valle, sui progetti futuri, partendo dall’acquisto di una nuova ambulanza e dal nuovo corso per volontari che sarà avviato nel 2024. “La nostra associazione – ha spiegato Fausto Maroni – è un punto di riferimento per l’Alta Valle e nei periodi di grande afflusso turistico rafforza la sua attività sul territorio”.

Il sindaco Ivan Faustinelli ha posto l’accento sull’attività del servizio di emergenza ed urgenza, ringraziato l’associazione “Amici” del servizio che svolge e ricordato che l’Alta Valle darà il suo sostegno per l’acquisto dell’ambulanza. Poi ha espresso preoccupazione per il futuro delle associazioni che hanno sempre più necessità di volontari.

Dopo Fausto Maroni e Ivan Faustinelli, sono intervenuti la dottoressa Giovanna Perone, presidente Associazione Elisoccorso Brescia Bravo Sierra Odv; Marianna Baldo, addetta stampa associazione Elisoccorso Brescia Sierra Odv e autrice del libro sui primi 35 anni di storia; la dottoressa Giacomina Tomasini, direttore Pronto Soccorso e Medicina d’urgenza Ospedali Esine ed Edolo; Bruno Pogna, coordinatore Infermieristico Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza Ospedale di Edolo; Pino Mazzucchelli, delegato V Delegazione Soccorso Alpino e Speleologico.

La dottoressa Giovanna Perone, dopo aver presentato il video sulla nascita dell’elisoccorso e il libro dei loro primi 35 anni di storia, ha sottolineato: “Non siamo eroi, siamo persone normali. 35 anni fa l’allora assessore regionale alla sanità, Ettore Isacchini, avviò la sperimentazione e ci furono i primi esperimenti dalla base di Desenzano, prima di spostarsi sugli Spedali Civili”. Marianna Bravo ha svelato aneddoti dei pionieri del primo elisoccorso, con i tipi di abbigliamento che venivano utilizzati e l’evoluzione del servizio: “Si tratta di storie di donne e di uomini che hanno reso il servizio dell’Elisoccorso bresciano un’eccellenza a livello nazionale”.

La dottoressa Giacomina Tomasini ha invece approfondito le “sinergie tra Pronto Soccorso – Medicina d’Urgenza dell’Ospedale di Esine e di Edolo con Elisoccorso e le associazioni del territorio”, mentre Bruno Pogna ha illustrato il tipo di servizio del Pronto Soccorso di Edolo e il sostegno con infermiere a bordo dell’ambulanza dell’Associazione “Amici”. Infine Pino Mazzucchelli, delegato V Delegazione Soccorso Alpino e Speleologico, ha presentato l’attività svolta sul territorio a favore della comunità con un video informativo di 14′. Al termine della serata Fausto Maroni ha indicato le linee che l’Associazione “Amici” porterà avanti nei prossimi mesi sul territorio dell’Alta Valle.

di An. Pa.