Ponte di Legno: corso per soccorritore ed esecutore degli “Amici”

sabato, 20 gennaio 2024

Ponte di Legno (Brescia) – “Stiamo cercando te“, è il messaggio dell’Associazione Volontari del Soccorso “Amici” di Ponte di Legno, guidata dal presidente Fausto Maroni.

L’associazione, punto di riferimento nel Soccorso in Alta Valle Camonica con un’azione capillare che in questo periodo invernale comprende anche l’attività al Tonale, organizza un corso di soccorritore esecutore che prenderà avvio nelle prossime settimane ed ha l’obiettivo di ampliare il gruppo dei volontari che svolgono attività sul 118 servizio d’urgenza ed emergenza.

Sono previste tre serate di presentazione; la prima è in programma venerdì 2 febbraio, con inizio alle 20:30, nella sala conferenze di via Salimmo a Ponte di Legno; seguiranno altri due incontri, il 9 febbraio, sempre alle 20:30, nella sala del Centro Ricreativo a Temù e il 16 febbraio, sempre alle 20:30, a Vezza d’Oglio nella sala Antonietti di via San Giovanni. Durante le tre serate, alla presenza del presidente Fausto Maroni e degli istruttori regionali saranno illustrati gli obiettivi del corso, aperto alle persone con età tra i 18 e il 65 anni, residenti in Valle Camonica ma anche turisti che intendono svolgere attività di volontariato e mettersi in gioco per aiutare il prossimo. In occasione degli incontri saranno raccolte le iscrizioni al corso.

Per informazioni: segreteria@amicidelsoccorso.it oppure rivolgersi a Elvira (334 9084155), Tiziano (347 4652684) e Silvano (339 8280174).

di A. Pa.