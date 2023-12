Ponte di Legno, approvate le linee orientative sugli impianti a fune

martedì, 26 dicembre 2023

Ponte di Legno (Brescia) – Il Comune di Ponte di Legno ha approvato le linee orientative su impianti a fune per finalità turistico-sportive sul territorio di Ponte di Legno per la nuova variante del Piano di Governo del Territorio (Pgt).

L’iter della variante al Pgt è stato avviato con una delibera della Giunta comunale, guidata dal sindaco Ivan Faustinelli e nel Consiglio comunale dello scorso 22 dicembre sono stati definiti alcuni punti fondamentali con l’approvazione della seguente delibera:

“Nella futura redazione e nell’approvazione della prossima Variante al PGT si dovrà tener conto dei seguenti indirizzi

a) dovranno essere individuati gli impianti e le attività ad essi inerenti classificabili come servizio pubblico locale, ed anzi risulta necessario distinguere con chiarezza gli impianti ascrivibili propriamente al trasporto a fune per finalità

turistico-sportive dagli impianti che attengono, invece, al “trasporto pubblico”;

C’è ’esigenza di distinguere chiaramente sul territorio gli impianti a fune (esistenti e di progetto) appartenenti all’una o all’altra categoria. Fra gli impianti a fune, esistenti e di progetto, si dovranno individuare specificamente quelli finalizzati all’uso turistico-sportivo e quelli, invece, eventualmente ascrivibili al sistema del trasporto pubblico locale, in modo tale da evitare sovrapposizioni o confusioni fra le due distinte categorie di impianti

b) nel Piano dei Servizi, in continuità con i contenuti vigenti, si dovrà ribadire ancor più chiaramente la scelta comunale di considerare, distinguendo le diverse tipologie come individuate al precedente punto a), tutti gli impianti a fune classificabili come servizi pubblici di rilevanza economica indispensabili per lo sviluppo economico della collettività insediata sul territorio e per la promozione turistica e sportiva della montagna, risorsa economica ed ambientale essenziale per la comunità. Tale indirizzo pianificatorio si fonda sulla ricognizione e valutazione del contesto economico-sociale, territoriale ed ambientale del Comune di Ponte di Legno e della sua comunità. L’importanza dell’economia legata al turismo ed alla promozione delle attività sportive montane ha assunto

per la collettività locale un tale peso da indurre l’Amministrazione Comunale a considerare gli impianti a fune ad uso turistico-sciistico come strutture strumentali all’esercizio di attività di primaria rilevanza pubblica, che non

possono essere “abbandonate” sic et simpliciter alle dinamiche dell’economia di mercato. Affinché tali impianti e le correlate attività possano svolgere pienamente la loro funzione di rilevanza pubblica, il Comune persiste nell’assumere in proprio i compiti afferenti alla loro realizzazione e/o organizzazione-gestione, come è confacente alle attività annoverabili fra i servizi pubblici locali.

c) il Piano dei Servizi del PGT medesimo, dia conto puntualmente del procedimento in corso diretto alla progettazione e alla realizzazione del nuovo impianto funiviario e del relativo tracciato, nonché delle mitigazioni e/o compensazioni ambientali ad esso inerenti, in particolare precisando quali fra gli impianti esistenti debbano essere disattivati o rimossi per compensare l’impatto ambientale della nuova opera;

d) venga eliminata la norma del Piano dei Servizi che prevede l’obbligo comunale di emanare un apposito regolamento diretto a disciplinare le modalità di rilascio delle condizioni di esercizio degli impianti a fune e gli obblighi del concessionario; resta ferma l’opportunità di assicurare, attraverso ogni strumento utile, il rilascio di un biglietto unico (“skipass”) su tutto il territorio comunale”.