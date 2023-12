Ponte dell’Immacolata: traffico sulla A22 e treni potenziati in Alto Adige

giovedì, 7 dicembre 2023

Bolzano – In occasione del ponte dell’Immacolata e nel fine settimana, previsto in Alto Adige un aumento del traffico sulle strade provinciali. Potenziati i treni. Il ponte dell’Immacolata porterà in Alto Adige anche la neve. Precipitazioni sono attese in Alta Valle Isarco e verso il Brennero. L’Agenzia per la Protezione Civile, attraverso i mezzi pesanti e le organizzazioni turistiche, invita i turisti in transito a dotare i loro veicoli di equipaggiamento invernale.

Sull’autostrada A22 del Brennero e sulle principali strade dell’Alto Adige è previsto nel fine settimana un aumento del traffico, dovuto agli arrivi di turisti nelle diverse località della provincia di Bolzano. “Per ridurre al minimo i disagi in caso di nevicate nelle valli, abbiamo deciso di inviare una lettera all’Unione Albergatori e pubblici Esercenti HGV e alle organizzazioni turistiche dell’Alto Adige“, spiega l’assessore provinciale Arnold Schuler. “Le organizzazioni – prosegue – sono invitate a informare i loro associati di raccomandare agli ospiti di viaggiare dotando i loro veicoli di attrezzatura invernale, facendo particolare attenzione alle condizioni meteorologiche e della viabilità”.

Da domani – venerdì 8 – a domenica 10 dicembre saranno attivate corse ferroviarie supplementari sulla tratta Milano-Brennero. Tante persone e turisti, come di consueto, approfittano del fine settimana dedicato al ponte dell’Immacolata per mettersi in viaggio, magari per visitare i Mercatini di Natale o concedersi una breve vacanza. In concomitanza con il ponte festivo dell’8 dicembre sono previste corse ferroviarie supplementari lungo la tratta Milano-Brennero. “In questo fine settimana, solitamente molto critico dal punto di vista della circolazione stradale, i turisti in viaggio potranno usare un mezzo alternativo all’automobile, viaggiando in comodità ed evitando il traffico annunciato, grazie all’attivazione di due treni aggiuntivi sulla tratta Milano-Brennero”, afferma l’assessore provinciale alla mobilità Daniel Alfreider.

Treni speciali e orari

L’azienda ferroviaria italiana Trenitalia ha integrato nell’orario alcuni treni speciali, in occasione dei popolari “Mercatini di Natale” sulla tratta Milano – Bolzano – Brennero. I treni saranno in circolazione nelle giornate dell’8, 9 e 10 dicembre e comprendono i seguenti convogli: R 94161, l’8 e il 9 dicembre 2023, e R 94005 il 10 dicembre, con partenza dalla Stazione di Milano Centrale alle 7:20. Le fermate previste comprendono Treviglio, Brescia, Bolzano (10:43), Bressanone (11:12) e Vipiteno-Val di Vizze (11:37), con arrivo previsto alla stazione di Brennero alle 11:54. Il ritorno prevede il treno R 94167, l’8 e il 9 dicembre, e R 94005 il 9 e 10 dicembre, e R 94007 il 10 dicembre; partenza dalla stazione di Brennero alle 16:45, proseguendo per Vipiteno-Val di Vizze (17:06), Bressanone (17:33), Bolzano (18:11), Brescia e Treviglio, fino al termine corsa previsto alla stazione di Milano Centrale alle 21:35.