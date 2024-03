Ponte Caffaro, la struttura provvisoria verrà posata il 3 aprile

sabato, 23 marzo 2024

Ponte Caffaro – Volgono verso la fine i lavori propedeutici alla posa del ponte provvisorio a Ponte Caffaro, sulla Sp237. Dal 28 marzo l’impresa che ha in appalto i lavori procederà con il posizionamento della gru, per poi iniziare i lavori di montaggio e posa del ponte il 3 aprile. La viabilità sarà aperta entro la fine del mese di aprile.

La realizzazione di un nuovo ponte provvisorio è necessaria per consentire l’esecuzione degli interventi di restauro e consolidamento del ponte storico esistente. Il ponte sarà sufficientemente largo per ospitare anche i pedoni e, una volta posato, consentirà di circolare in entrambe le direzioni di marcia e a pieno carico, quindi senza limitazioni di peso.