Polo logistico nel Bresciano, audizione in Regione Lombardia

sabato, 17 febbraio 2024

Lonato del Garda (Brescia) – “Considerato il grande pregio naturalistico del territorio sul quale insiste la richiesta di insediare un grande polo logistico nel Bresciano a ridosso della provincia mantovana, è indispensabile ascoltare anche il Sindaco di Lonato del Garda e, in tal senso, ho già provveduto a formulare l’invito al presidente della V Commissione Territorio, Infrastrutture e mobilità Jonathan Lobati”, così ha commentato il consigliere Paola Bulbarelli.

“L’attenzione delle Istituzioni – prosegue il consigliere mantovano – è sempre stata alta. Fin da subito sono stati sensibilizzati gli assessori alla partita, che hanno dato la loro disponibilità a confrontarsi con la Provincia di Brescia, il Comune di Lonato del Garda e tutti gli interlocutori interessati. Ben sappiamo che il Comune di Lonato si trova in una situazione quasi di impasse. Sarà quindi importante ascoltare le risposte che l’amministrazione potrà dare pur sapendo che è dalla nostra parte, ovvero dalla parte di chi tutela nel modo più forte il nostro territorio. Io penso che il fatto di essere uniti e compatti per portare a casa questo risultato fondamentale sia la cosa più importante. Qui non ci sono differenziazioni di partiti, vi è proprio una tutela del territorio, fondamentale in questo straordinario angolo di Lombardia”.

“Mi piacerebbe invitare tutti – conclude il consigliere mantovano Paola Bulbarelli – a visitare questo questa parte della nostra terra, le colline moreniche, questa conca che si affaccia sul lago di Garda che non può essere assolutamente in qualche modo ferita da un polo logistico. Altri punti possono essere individuati per dare risposte alla necessità di insediamenti produttivi, perché è chiaro che polo logistico significa posti di lavoro, ma non in quella parte della nostra terra mantovana, una pregiata area naturalistica e di biodiversità con la presenza del ‘Complesso Morenico di Castiglione delle Stiviere’, un SIC istituito con decisione comunitaria nel 2017 su proposta di Regione Lombardia”.