Polizia Stradale del Trentino Alto Adige: Giancarlo Conte nuovo dirigente

giovedì, 29 febbraio 2024

Trento – Il Commissario del Governo, il prefetto Filippo Santarelli, ha incontrato il nuovo Dirigente del Compartimento Polizia Stradale per il Trentino Alto Adige e Belluno, Giancarlo Conte, recentemente nominato Dirigente Superiore della Polizia di Stato e insediatosi il 26 febbraio scorso nel nuovo incarico.

Durante l’incontro, sono stati esaminati gli aspetti di maggiore rilevanza relativi alla circolazione stradale in questa provincia, caratterizzata da flussi veicolari costanti e intensi, sia di natura turistica che commerciale.

In particolare, si è evidenziata l’importanza del contributo fornito dalla Specialità per garantire il rispetto del divieto di sorpasso per i veicoli con massa a pieno carico superiore alle 7,5 tonnellate sull’autostrada A22, nonché per regolare il traffico nelle vicinanze del confine di Stato, specialmente durante i periodi in cui l’Austria adotta restrizioni alla circolazione dei mezzi pesanti.

Nel contesto di tali discussioni, è stato altresì menzionato il ruolo svolto dal Compartimento Polizia Stradale nell’attuare un ampio programma di iniziative ad alta visibilità, promosso dal Commissariato del Governo e attuato annualmente durante la stagione estiva, al fine di garantire la sicurezza stradale lungo le principali arterie del Trentino, grazie al supporto delle Forze dell’ordine e delle Polizie Municipali per contrastare le violazioni del codice della strada, sanzionare comportamenti di guida pericolosi.