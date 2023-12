Polizia Ferroviaria di Rovereto, Fabrizio Valentini è il nuovo Responsabile

domenica, 24 dicembre 2023

Rovereto – L’Ispettore della Polizia di Stato Fabrizio Valentini è il nuovo Responsabile del Posto di Polizia Ferroviaria di Rovereto.

Classe 1967, diploma di maturità scientifica, entrato nell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza nell’anno 1986 come Agente Ausiliario di leva, dopo il periodo di rafferma è stato assegnato alla Questura di Palermo fino al 1990.

Nei tre anni successivi è stato trasferito a Roma all’Ufficio Presidenziale della Repubblica a “Palazzo del Quirinale” occupandosi della sicurezza dell’allora Presidente della Repubblica Francesco Cossiga.

Dal 1994 entra a far parte della Specialità Polizia Stradale prestando servizio prima presso la Sottosezione Autostradale di Verona Sud, poi al Distaccamento di Riva del Garda e, da ultimo, alla Sezione di Verona con l’incarico di Capo Ufficio Verbali fino al 10 dicembre scorso.

Dopo una settimana di “training” professionale trascorsa presso la sede del Compartimento Polizia Ferroviaria a Verona il Dirigente Superiore Eugenio Vomiero gli ha conferito l’incarico di Responsabile della Polfer roveretana a decorrere da lunedì.

Nella vita privata l’Ispettore Valentini, istruttore e formatore di B.L.S.D. (Basic Life Support Dedfibrillation), svolge in qualità di docente corsi di abilitazione all’uso del defibrillatore, in particolare a favore dei colleghi della Polizia di Stato in servizio oltre agli appartenenti ad altre Forze di Polizia del territorio.