Polizia di Stato, a Bolzano è arrivata la commissaria Giaccaglia

martedì, 4 luglio 2023

Bolzano – Il questore di Bolzano Giancarlo Pallini ha accolto il Commissario della Polizia di Stato Flaminia Giaccaglia, assegnata alla questura del capoluogo altoatesino al termine del 111esimo Corso di formazione commissari, della durata di 14 mesi, svolto presso la Scuola Superiore di Polizia di Roma.

Flaminia Giaccaglia è nata il 25 maggio 1993 a Roma, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università Roma Tre nel maggio 2020 con una tesi in Diritto Costituzionale. Nel dicembre del 2021 è risultata vincitrice del concorso per Commissari della Polizia di stato, intraprendendo il corso di formazione presso la Scuola Superiore di Polizia e conseguendo il Master di II livello in “Scienze della Sicurezza” dell’Università “Sapienza” di Roma.