Politiche giovanili: rinnovata la collaborazione tra Provincia e Comune di Trento

lunedì, 3 luglio 2023

Trento – Promuovere il coordinamento di attività di informazione, comunicazione, orientamento, progettazione e sviluppo di iniziative, rivolte ai giovani della città e della Provincia di Trento. E’ questo l’obiettivo del protocollo d’intesa biennale tra Provincia autonoma di Trento e Comune di Trento, rinnovato dalla Giunta provinciale, su proposta dell’assessore alle politiche giovanili Mirko Bisesti. Tra gli strumenti attivati dal protocollo vi è lo sportello Civico13 (in via Belenzani) che punta a offrire ai giovani strumenti, opportunità e percorsi in campo sociale e culturale, di promozione della cittadinanza attiva e di stili di vita sani.

“In questi anni – sottolinea l’assessore Mirko Bisesti – lo sportello Civico13, creato dalla sinergia tra Provincia e Comune di Trento, è diventato un punto di riferimento per i giovani trentini. Un luogo di scambio di energie e di idee, dove progetti ed iniziative hanno trovato spazio per raccontarsi e raccontare. Intendiamo quindi dare continuità al lavoro fin qui svolto anche per favorire lo sviluppo di ulteriori azioni e progettualità di rilevanza strategica”.

Le risorse stanziate per il 2024 e 2025 ammontano a 160.000 euro. In base al Protocollo, l’impegno finanziario 0103della Provincia è pari ad 80mila euro all’anno, mentre il Comune si impegna a gestire lo sportello e a mettere a disposizione spazi, strumenti e risorse umane e finanziarie.

Il Civico13 è uno sportello giovani unico, un servizio congiunto nato dalla collaborazione tra gli uffici delle Politiche giovanili del Comune di Trento e della Provincia autonoma di Trento che si propone come una vetrina delle possibilità dedicate ai più giovani, un luogo d’incontro e ascolto, di orientamento e informazione a tutte le opportunità offerte dal territorio trentino.