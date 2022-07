Polemiche su Lupo e chiosco a Vallarsa, interviene il sindaco

venerdì, 8 luglio 2022

Vallarsa – «Il Consiglio comunale è il luogo del confronto, del dialogo, del dibattito. È la sede della democrazia dove le idee si possono incontrare e le domande trovano riposte. Al contrario, le polemiche tramite social e giornali, rischiano di fornire verità parziali, prive del contesto e, per questo, fuorvianti». Queste le parole del sindaco di Vallarsa Luca Costa che, all’indomani delle critiche sollevate, fornisce chiarimenti sul caso del lupo imbalsamato e del chiosco al Laghetto dei Poiani.

“Partiamo dalla valorizzazione del Laghetto dei Poiani e del suo chiosco. Quando ci siamo insediati, chi oggi ci critica disse che mai avremmo ottenuto l’autorizzazione a intervenire da parte di Agsm Verona. Invece la abbiamo ottenuta. Abbiamo già anche la progettazione e le risorse finanziarie. Manca un’approvazione amministrativa, ma va detto che questa sta seguendo tempistiche normali per questo tipo di interventi. Tempi burocratici, dunque, e teniamo conto che con gli attuali incentivi alle ristrutturazioni, i tecnici pubblici e privati sono sotto pressione. Peraltro, in questo momento il nostro ufficio tecnico deve dare la precedenza a priorità come la scuola dell’infanzia ad Anghebeni, le fognature a Camposilvano, gli acquedotti. Ma torniamo ai Poiani: abbiamo stretto un accordo col Consorzio dei Comuni che seguirà le ultime approvazioni e la gara d’appalto. C’è poi chi fa foto dell’area, al momento un cantiere. Bene, se si tratta di un cantiere è normale che appaia come tale”.

Passando al lupo, ora esposto in un locale pubblico: «Anzitutto il locale è sì un servizio di ristorazione ma in un edificio di proprietà comunale, così come di proprietà pubblica resta il lupo imbalsamato. Il lupo fu investito in Vallarsa e la carcassa era in ottime condizioni: giustificava una spesa per valorizzarla e farne un’occasione di divulgazione scientifica e di discussione sulla fauna in generale e sui grandi carnivori in particolare. Altri enti ci chiesero di acquisire il lupo con questi fini – anche il museo di Luserna – ma abbiamo deciso di tenerlo qui sul nostro territorio. Speriamo che il lupo possa essere inserito nel progetto “bosco didattico”, per il quale il Comune attende l’esito di un bando nazionale sul contrasto alla povertà educativa. In attesa di tale esito, si è pensato di dargli visibilità sul territorio.

Per questo il lupo è stato esposto prima in biblioteca e ora al Ristoro MB (Magna & Bevi), dove i molti avventori hanno occasione di conoscerne la storia e di approfondire, come era nell’obiettivo iniziale, il tema. Questa vicenda, come quella del chiosco, è stata oggetto di mie ampie spiegazioni in Consiglio comunale e, da sempre, invito tutti i consiglieri al confronto sincero e diretto, dando tutta la nostra disponibilità e ricordando che la porta del Comune è aperta per tutti. Dunque a chi preferisce gli attacchi mediatici dico che mi spiace che venga svilita quella sede, ma d’altro canto lo ringrazio, perché ha dato una grande e gratuita pubblicità, oltre che l’occasione di dare spiegazioni approfondite e pubbliche per entrambe le questioni».