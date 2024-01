martedì, 30 gennaio 2024

Bondone (Trento) – Polemica sui dossi rallentatori della velocità sulla strada del Bondone e il rispetto delle regole.

“Il giorno 9 gennaio – spiega la consigliera circoscrizionale Serena Cainelli, di Fratelli d’Italia-An – ho inoltrato alla Segreteria della Circoscrizione un documento con la richiesta del posizionamento di dossi rallentatori o attraversamenti pedonali rialzati in via 12 Settembre a Vigolo Baselga, notoriamente una strada centrale dell’abitato, percorsa ogni giorno ad alta velocità da numerosi veicoli. Un problema importante, dunque, una criticità segnalata da molti residenti che deve essere affrontata quanto prima. Il giorno 16 gennaio, ricevo un messaggio del Presidente Benetti, il quale mi informa che il 15 dicembre, aveva depositato presso la Segreteria Circoscrizionale un’analoga richiesta. Mi chiede se voglio sottoscriverla senza simboli di partito, ritirando logicamente il mio documento, perché per lui non aveva senso votarli entrambi. Ho rifiutato la proposta, asserendo che le richieste potevano essere votate entrambi. Tutto bene fin qui, se non fosse che successivamente è emerso che il documento di Benetti, inoltrato secondo lui il 15 dicembre, risulta essere stato protocollato dalla Segreteria della Circoscrizione lo stesso giorno del mio, il 12 gennaio, ma subito prima di quello della sottoscritta, andando quindi prima in ordine di discussione in Consiglio! Risulta quindi poco credibile che un documento del Presidente della Circoscrizione abbia impiegato un mese per essere protocollato, questo a prescindere dal periodo natalizio! Sono stufa di questo modo di operare e ritengo assolutamente necessario un ritorno al rispetto dei ruoli da parte di Benetti”.

“Per la cronaca – aggiunge Cainelli – la sottoscritta ha responsabilmente votato a favore il documento del Presidente, il quale assieme alla sua maggioranza si è astenuto nella votazione alla mia proposta”.

“Merita una precisazione – prosegue ancora – anche il capitolo dei contributi alle Associazioni del territorio per l’anno in corso. In Commissione Sport e Cultura, avevamo stabilito dei punteggi ben precisi in relazione alle attività di ogni singola Associazione e di conseguenza ai contributi da erogare. Durante l’ultimo Consiglio invece, mi sono accorta che alcuni punteggi erano stati deliberatamente cambiati, cosa ammessa anche dallo stesso Presidente davanti ai colleghi Consiglieri e ai cittadini presenti in aula. Anche se la Commissione in cui avevamo deciso i punteggi non aveva il numero legale di partecipanti, trovo profondamente scorretta la modifica degli stessi punteggi senza ripassare in Commissione!”.

“Insomma – conclude Serena Cainelli – un “modus operandi” del Presidente Benetti che assolutamente non condivido e che ormai ha stufato. Nella Circoscrizione del Bondone non abbiamo bisogno di Marchesi del Grillo!”.