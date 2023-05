Pnrr: confronto tra il presidente Fugatti e il commissario Ue Gentiloni

giovedì, 25 maggio 2023

Trento – Il Pnrr al centro del colloquio tra il presidente Fugatti e Gentiloni che ha preceduto l’intervento del Commissario al Festival dell’Economia.

Gli sviluppi del Pnrr, il ruolo dell’Italia ma anche più specificatamente del Trentino sono stati al centro del colloquio fra il presidente della Provincia Maurizio Fugatti e il Commissario Europeo per gli affari economici e monetari Paolo Gentiloni.

Riguardo, in particolare, agli sviluppi del Piano nazionale ripresa e resilienza, Fugatti, nel ringraziare il Commissario per la sua partecipazione al Festival, ha fatto presente a Gentiloni che il Trentino sarebbe pronto a impegnarsi nella realizzazione di opere per circa un miliardo di euro (Maurizio Fugatti e Paolo Gentiloni nella foto credit Juliet Astafan archivio ufficio Stampa Pat).

Nel corso del colloquio, Gentiloni ha manifestato particolare curiosità rispetto al programma e ai primi riscontri di questa edizione del Festival. Riscontri, ha affermato Fugatti, ampiamente positivi già dalle prime ore del mattino del primo giorno della rassegna, con una particolare presenza di pubblico composto anche da diverse scolaresche che hanno accolto l’invito del Festival.