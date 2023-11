Pluriball e protezione delle merci: tante soluzioni in base alle necessità

martedì, 7 novembre 2023

Oggi è il re degli imballaggi ma la sua ideazione, arrivata negli anni Cinquanta, era legata ad un uso del tutto diverso da quello per cui lo conosciamo oggi. Furono, infatti, Alfred Fielding e Marc Chavannes a proporlo sul mercato come una nuova carta da parati. Bastò però pochissimo tempo per cambiare le carte in tavola facendolo diventare una soluzione rivoluzionaria per l’imballaggio.

Parliamo del pluriball, noto anche come mille bolle, il materiale da imballaggio più economico e versatile disponibile oggi sul mercato, ampiamente usato per il settore delle spedizioni, del trasporto e della logistica per la protezione di ogni tipo di merce, ed in particolare quella più fragile, nel corso della movimentazione e spedizione. Non è voluminoso, occupa, dunque, poco spazio all’interno degli scatoloni, non è pesante e così non incide in maniera significativa sul peso del pacco e per la sua versatilità riesce ad avvolgere ogni tipo di oggetto anche i più spigolosi e dalle forme strane.

Non sono altro che dei sottili fogli in plastica composti da piccole bolle d’aria che formano una sorta di nido d’ape che permette di proteggere in maniera sicura i contenuti dei pacchi. Un materiale che per molti, poi, diventa un comodo e pratico antistress. Le bolle d’aria sono perfette per essere scoppiate, un meccanismo semplice, dal quale però è difficile staccarsi in quanto regala una piacevole sensazione di pacatezza. Oggi, inoltre, il pluriball è usato anche come materiale per realizzare diverse creazioni artistiche d’avanguardia.

In base all’impiego oggi si adoperano diverse tipologie di pluriball, con dimensioni di bolle e grammature differenti. Raja, leader nel mondo degli imballaggi, tra le diverse tipologie di prodotti ed un’elevata gamma di scelta, propone anche il rotolo pluriball, adatto per proteggere ed imballare la merce più delicata e fragile, di medio peso. Si tratta, infatti, di fogli leggeri e disponibili in più varianti. Per prodotti più pesanti e voluminosi, è indicato, infatti, il rotolo di pluriball pesante, che avrà la forza e il sostegno necessario per garantire un trasporto ottimale.

Non mancano le soluzioni più specifiche e particolari, come il pluriball isotermico in grado di salvaguardare le merci dagli shock termici, oppure il rotolo antistatico, perfetto per spedire prodotti elettronici e limitare le scariche elettrostatiche per 6 mesi dal trattamento. Per le aziende attente alla sostenibilità, c’è il rotolo green con pluriball riciclato, prodotto al 100% con materiali riciclati, disponibile nella pratica versione di pluriball pretagliato in scatola distributrice.