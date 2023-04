Più pedali, più guadagni: la sfida green della Valle Camonica

mercoledì, 5 aprile 2023

Darfo Boario Terme (Brescia) – “Più pedali più guadagni: una valle ciclabile“: nella cornice del River Oglio Bike Bar lungo la Ciclovia dell’Oglio a Darfo Boario Terme (Brescia) è stato presentato il progetto promosso da Bio-distretto Valle Camonica e Circolo Legambiente Valle Camonica. Alla presentazione sono intervenuti Piero Confalonieri, presidente del Bio-Distretto Valle Camonica; Livio Pelamatti, presidente di Legambiente circolo di Valle Camonica e partner del progetto UVC; Marco Bigatti, esperto promotore Mobilità Ciclistica; Ennio Lombardi, segretario Bio-distretto Valle Camonica; Mirco Pendoli, assessore all’Ambiente di Comunità Montana di Valle Camonica, ente gestore del MaB – Riserva della Biosfera Valle Camonica-Alto Sebino e Guido Calvi, responsabile servizio Parco Adamello e tutela ambientale.

LA SFIDA – Il prossimo 17 aprile parte ufficialmente la nuova sfida promossa dal Bio-distretto Valle Camonica con il locale circolo di Legambiente, co-finanziata da Fondazione Cariplo dal titolo “Più pedali più guadagni” e realizzata in collaborazione con la piattaforma per la mobilità sostenibile WeCity. L’obiettivo del progetto è quello di sensibilizzare le persone che vivono in Valle Camonica a modificare le proprie abitudini di spostamento, passando a pratiche più virtuose e positive per il benessere ambientale, sociale e per la salute psicofisica della popolazione. Un’iniziativa quindi che non fa bene solo alla salute di chi partecipa, ma anche al portafoglio (il risparmio di carburante e manutenzioni sarà notevole) e soprattutto contribuirà alla diminuzione di emissioni di CO2 immesse nell’aria, la cui qualità nel nostro territorio è purtroppo molto bassa.

Il progetto è finanziato da Fondazione Cariplo, che ha approvato la proposta al bando “Effetto Eco”, e sarà inoltre co-finanziato da Comunità Montana di Valle Camonica e dalla quasi totalità dei Comuni coinvolti.

La Comunità Montana di Valle Camonica – in quanto ente gestore del “Mab – Riserva della Biosfera Valle Camonica-Alto Sebino” – sostiene questa iniziativa. Il motivo? Nel Piano di Azione e cooperazione della Riserva di Biosfera una voce specifica è dedicata all’incentivazione alla mobilità sostenibile con azioni di attività informative per promuovere l’utilizzo dei mezzi di trasporto sostenibili, anche con premialità per chi effettua spostamenti casa-scuola e casa-lavoro. Esattamente gli stessi valori promossi da “Una valle ciclabile”: secondo l’assessore all’ambiente ed Ecologia della Comunità Montana, Mirco Pendoli “ sostenere questo progetto è uno sprone per incentivare la società civile, in questo caso il terzo settore, a promuovere comportamenti virtuosi e sostenibili. Iniziative come “Una valle ciclabile” valorizzano gli investimenti e vanno nella stessa direzione di infrastrutturazioni e azioni di promozione e informazione che negli ultimi anni gli enti comprensoriali hanno messo in campo con progetti di sviluppo della mobilità ciclabile e sostenibile in Valle Camonica”.

UNA VALLE CICLABILE – E’ un progetto che ha l’ambizione di indurre al cambiamento, intervenendo sulle abitudini di molti cittadini, svelando gli innumerevoli effetti positivi della bici e, se possibile ancora con più forza, determinando scelte politiche consapevoli e lungimiranti a tutti i livelli.

“Con le nostre azioni vogliamo favorire la diffusione delle “zone scolastiche” e delle “zone 30”, lo sviluppo di una rete ciclabile nei paesi, la protezione di bambini, anziani e disabili, la riduzione degli incidenti e dei morti, affermando un principio troppo spesso dimenticato: la strada è di tutti, soprattutto dei più fragili”, sottolineano i promotori.

INCENTIVO CHILOMETRICO – Ogni Km percorso verrà compensato con 0,20 euro fino ad un massimo di 50 euro al mese. Il gioco ha durata dal 17 aprile al 20 ottobre 2023. Pertanto chi aderirà potrà guadagnare fino a 300 euro.

A CHI E’ RIVOLTO? – Potrà partecipare chi ha almeno 14 anni ed ha la residenza o domicilio nei Comuni di Breno; Bienno; Berzo Inferiore; Cividate Camuno; Malegno; Esine; Piancogno; Darfo Boario Terme; Gianico; Artogne; Pian Camuno; Pisogne; Rogno; Costa Volpino; Lovere e Castro.

COME PARTECIPARE? – Scaricare l’app WeCity, dichiarare il percorso che si farà in bicicletta o a piedi (casa-lavoro o casa-scuola) e inserire il codice identificativo, entro il 17 aprile 2023.