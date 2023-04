Pistone cancello automatico: guida all’acquisto e al montaggio

lunedì, 24 aprile 2023

Il cancello automatico è un elemento essenziale per la sicurezza e la privacy della propria abitazione. L’installazione di un sistema di automazione per il cancello, infatti, può renderne molto più comodo l’utilizzo, evitando la necessità di scendere dalla macchina per aprire e chiudere manualmente il cancello. Un componente fondamentale di questo sistema è il pistone cancello automatico.

Esso svolge un ruolo cruciale nel garantire il corretto funzionamento del cancello automatico e, quindi, occorre acquistarne uno di ottima qualità oltre che compatibile con le ante e con il sistema di scorrimento. In questo articolo esploreremo in modo approfondito il funzionamento di questa componente, fornendo alcuni consigli circa la vendita pistoni cancello automatico e suggerimenti per un corretto montaggio.

Cos’è il pistone cancello automatico?

Si tratta di un cilindro metallico che viene fissato al cancello stesso e che, grazie alla sua azione, permette di aprire e chiudere il cancello automaticamente. Il funzionamento del pistone cancello automatico è molto semplice.

Quando viene attivato il sistema di automazione, il pistone si espande e spinge il cancello fino a quando non raggiunge la posizione di apertura o chiusura desiderata. Questo meccanismo è alimentato da un motore elettrico che, tramite un sistema di trasmissione, fa girare un albero su cui è fissato il pistone.

Come scegliere quello giusto?

Scegliere il pistone giusto richiede di tener conto di alcune caratteristiche tecniche, come le dimensioni del cancello, il peso delle porte da far scorrere, la potenza del motore e il tipo di attivazione a distanza desiderato.

Bisogna anche valutare la qualità del materiale e la robustezza della struttura, oltre a verificare che il pistone sia conforme alle norme di sicurezza in vigore. In generale, è consigliabile optare per un prodotto di fascia media-alta per avere la certezza di acquistare un pistone affidabile e duraturo.

Perché valutare l’acquisto dei kit?

L’acquisto di kit pistoni per cancelli automatici può rappresentare un’ottima soluzione. I kit, infatti, sono molto convenienti perché comprendono tutti i componenti necessari per l’installazione e il funzionamento del cancello automatico: pistoni, motore, centralina di comando, telecomando e accessori vari.

Questo significa che non bisogna preoccuparsi di individuare tutti i singoli componenti, correndo il rischio di acquistarne di incompatibili. Grazie al kit, insomma, avremo la certezza di acquistare un sistema completo e interamente compatibile. Tra l’altro i kit sono solitamente venduti a un prezzo più conveniente rispetto all’acquisto dei componenti singoli.

Come si monta il pistone cancello automatico?

Il montaggio pistoni cancelli è un processo piuttosto delicato, soprattutto perché prevede il maneggio di componenti elettroniche. Per prima cosa è necessario verificare che il pistone scelto sia compatibile con il modello di cancello che si vuole automatizzare e seguire scrupolosamente le istruzioni fornite dal produttore, verificando anche che siano presenti tutti i pezzi nella confezione.

La posizione del pistone all’interno del cancello dovrà essere stabile, in modo tale da sostenere il peso della porta. Successivamente occorrerà fissare il pistone alla struttura del cancello utilizzando le apposite viti e bulloni.

Infine si passerà al collegamento del pistone al sistema di automazione tramite i cavi elettrici inclusi nel kit, per poi verificare che il funzionamento del pistone consenta lo scorrimento agile delle ante. In caso di difficoltà o di dubbi su come montare il pistone cancello automatico, infine, è sempre consigliati rivolgersi a un professionista.

