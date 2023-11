Piste aperte da sabato 2 dicembre sull’Alpe Cimbra: le novità

giovedì, 30 novembre 2023

Alpe Cimbra – Da sabato 2 dicembre piste aperte sull’Alpe Cimbra e ben 600 studenti hanno aderito al progetto “Sci come sport educativo”.

Già a partire da dopodomani, grazie all’intenso lavoro del personale e della neve programmata, apriranno gli impianti a Passo Coe, nella Skiarea Alpe Cimbra: saranno in funzione le seggiovie Pioverna e Termental, la nuova seggiovia di Passo Coe – Cima Plaut e il Campo scuola Alpe di Folgaria – Coe.

Sono stati stabiliti particolari prezzi scontati per lo skipass giornaliero: 30 euro per gli adulti, 20 per i junior e 15 per i bambini; confermata la promozione bambino free con adulto pagante. Questa particolare promozione durerà unicamente nel periodo compreso tra il 2 e il 6 dicembre. I biglietti possono essere acquistati anche online su www.alpecimbra.it/skipassonline.

La stagione parte del resto con alcuni importanti segnali che confermano il crescente interesse per gli sport invernali, e in particolare per lo sci, quali un ottimo andamento delle prenotazioni invernali, un aumento dei tour operator operativi in zona e anche un ottimo dato relativo alle vendite nella giornata del Black friday.

Molto significativo inoltre il dato relativo al progetto “Lo sci come sport educativo” al quale hanno aderito oltre 600 studenti trentini. Da molti anni la Skiarea Alpe Cimbra propone infatti alle scuole della Vallagarina e della Valsugana un progetto che prevede, in stretta sinergia con i professori, 5 pomeriggi sulle piste di Folgaria durante i quali i ragazzi, grazie ai prezzi particolarmente favorevoli concessi dalle scuole di sci, dai noleggi e dalla ski area uniti alla stretta collaborazione col Consorzio Trentino Autonoleggiatori, hanno l’occasione di conoscere e vivere appieno il mondo della montagna e dello sci.

Red. At.