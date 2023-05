Pisogne: un successo la seconda edizione del trofeo dell’Amicizia “Vespana”

martedì, 9 maggio 2023

Pisogne (Brescia) – Grande successo trofeo dell’Amicizia “Vespana”, tra il Vespa Club Pisogne e Vespa Club Chiari, giunta alla seconda edizione. Parola d’ordine: amicizia e divertimento. Già dalle prime ore del giorno, l’atmosfera di quella che sarebbe stata la giornata si è subito percepita.

LE GARE – I vespisti di Chiari si sono presentati a Pisogne (Brescia) in tenuta rigorosamente spagnola, raccogliendo tra gli spettatori stupore e sorrisi. La manifestazione ha preso avvio alle 9:45 con il campione uscente Glisente Moscardi pronto sulla linea di partenza per una delle due prove di Regolarità che si sono svolte entrambe sulla famosa piazza di Pisogne.

Conclusa la prima prova, i vespisti divisi in 2 gruppi si sono gustati il giro in Vespa che gli ha portati a visitare i due più bei paesi dell’alto Sebino, Pisogne e Lovere. Ritornati in piazza è andata in scena la seconda prova, ovviamente sempre sotto un profilo goliardico e con quel pizzico di sano agonismo.

Alle 12:30 i vespisti sono tornati in sella, partiti in direzione di Pian Camuno per dare il via alla festa spagnola con paella e sangria per tutti i piloti, dove nel pomeriggio si è svolta la “Gimkana del Matador“… gimkana ludica ideata per dare la vera essenza di quello che è il “Vespismo”.

LE PREMIAZIONI – Conclusa la Gimkana in un clima di festa e musica, sono arrivate le tanto attese premiazioni.

Per la Regolarità quest’anno il podio è tutto Clarense con Nicola Lonati al 3°posto, Maffezzoni al 2° e il loro presidente Simone Ardolfi si aggiudica il gradino più alto del podio.

Per la Gimkana invece sul podio 2 Pisognesi e un Clarense: 3° Alessio Sertori (Pisogne), 2° Mirko Dassa (alla sua prima gara della sua vita sia nella regolarità, sia nella Gimkana ) mentre il primo posto va al pluricampione Cristian Sabbadini. Proprio per l’atmosfera respirata durante il giorno, dopo le premiazioni, nessuno voleva andare via, quindi giù ad affettare salami e pane accompagnati da birra e cocktail preparati in modo impeccabile dal nostro super barman Diego Lombardo.

Ore 20 passaggio di testimone tra i due Vespa Club, con la promessa di organizzare la 3° edizione del Trofeo dell’amicizia questa volta in terra Clarense.

Gli organizzatori del Vespa Club Pisogne hanno ringraziato “tutti i vespisti che hanno partecipato, agli aiutanti e collaboratori, il Comune di Pisogne nella persona del sindaco Federico Laini, al presidente Nicola e ai suoi genitori per aver messo a disposizione lo spazio per il pranzo e per la Gimkana, a Marco Bettoni per aver creato delle premiazioni che sono opere d’arte, a Diego Lombardo per la parte food e drink, e a Chinito, cuoco spagnolo che ha preparato per noi la fantastica paella e ai vespisti di Chiari che ogni volta rispondono alla grande al nostro invito e ci stupiscono sempre con effetti speciali”.

di Ch. Pa.