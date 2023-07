Pisogne, Rolling Truck Street Food a fine agosto: il programma

lunedì, 31 luglio 2023

Pisogne (Brescia) – Rolling Truck Street Food Festival ritorna per l’ultimo weekend di Agosto sulle sponde del Lago d’Iseo nella speciale location di Pisogne. Tre gustose giornate da trascorrere in compagnia di ottimo cibo, fresche birre artigianali e un grande intrattenimento musicale.

Pisogne – Piazza Alpini Lungo Lago

INGRESSO GRATUITO

ORARI

Da venerdì a domenica

dalle ore 11 alle 24

ORARIO CONTINUATO – SERVIZIO NO STOP

L’obiettivo è riscoprire il gusto del vero cibo da strada in un appuntamento che dal 24 al 26 agosto farà immergere nei migliori piatti della cultura street. Specialità di pesce e di carne, proposte originali e sempre tante novità per il tuo palato. Musica e intrattenimento tutte le sere con la selezione musicale del DJ e della Live Band.

I FOOD TRUCK presenti e le loro specialità:

MANGIA E BEVI: Hamburger di Black Angus

I SAPORI DI SICILIA: Pane e panelle, pane cunzato e pane con milza, mini- arancini, carne di cavallo, cannoli siciliani riempiti al momento e cassatine

AWAKTE ZAPEROCO: Burritos, Tacos, Nachos

APETITOSA: arrosticini abruzzesi, hot dog, olive ascolane

NA PINTA: Polpette di Carne e verdure, vini e cocktails

KRAKEN: Frittura di Pesce e Specialità con salmone, moscardini, pesce spada, bombette di baccalà

EMOTIONAL FOOD TRUCK: Specialità di polpo

PAN PAN: Pan tometta, Pan Tartufo, Pan Pork

CHE GNOCCO ON THE ROAD: gnocco fritto con salumi

AL TOSKANO: Panino di grani antichi con carne di maiale affumicata

PANZEROTTI ON THE ROAD: Panzerotti pugliesi

HENRI’S SAPORI DEL MONDO: specialità Thaï Vietnamita e Filippine, Pad Thai, Korean Corn Dog, Ravioli al Vapore, Involtini alle verdure, Eby Fry, Takoyaki, samossa, Tom Yum, Bubble Tea

LA PATATA TIRA: Patate al cartoccio ripiene

CHURRITOS: Churros

SPRITZERIA: Vino e Cocktails

BIRRE ARTIGIANALI