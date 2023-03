Pisogne, la spettacolare fioritura di Crocus sui Colli di San Zeno

mercoledì, 22 marzo 2023

Pisogne (Brescia) – La fioritura di “Crocus” sui Colli di San Zeno a Pisogne (Brescia) è una grande attrazione in questi giorni. Uno spettacolo unico a circa 1900 metri di quota dove c’è la malga e d’estate le mucche al pascolo.

Siamo saliti in quota e scoperto una fioritura davvero spettacolare. Per raggiungere la zona si posteggia l’auto al rifugio dei Colli di San Zeno, quindi si percorre a piedi la strada per un centinaio di metri fino alla sbarra, e successivamente si percorre il sentiero nel bosco fino ad arrivare alla malga dove si trovano prati incontaminati tra verde e fioritura.

I Colli di San Zeno sono uno dei luoghi magici dove – in quest’anno così siccitoso – si può osservare la fioritura dei Crocus.

di Rita Fantoni Rivetti