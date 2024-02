Pisogne, Esine e Cividate Camuno hanno ospitato il “Tour nelle imprese”

mercoledì, 14 febbraio 2024

Pisogne – Il ‘Tour nelle imprese’ dell’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, ha fatto tappa oggi in provincia di Brescia per proseguire, sul territorio, il dialogo e il confronto col mondo produttivo.

La giornata bresciana dell’assessore è iniziata a Pisogne con le visite alla G.B.M. srl e alla Iseo Serrature spa, per poi proseguire alla Forge Monchieri spa di Cividate Camuno, e terminare, nel pomeriggio, alla Trafilix di Esine per un vertice con gli associati di Assocamuna.

Il tour rappresenta anche l’occasione per illustrare alle imprese gli strumenti di supporto messi a disposizione da Regione Lombardia.

CONCRETAMENTE ACCANTO AL MONDO PRODUTTIVO – “Abbiamo incontrato – ha detto l’assessore Guidesi – realtà sane, attive, che hanno voglia di investire e di fare. Abbiamo presentato le iniziative messe in campo per sostenere il sistema produttivo lombardo, dando la disponibilità a condividere obiettivi e percorsi che le aziende vogliono intraprendere per consolidarsi e crescere. Come Regione vogliamo continuare ad essere concretamente accanto a chi fa impresa e contribuisce ai primati economici e sociali che la Lombardia ha raggiunto”.

LE ISTANZE CONDIVISE – “Le aziende – ha proseguito Guidesi – mettono sul tavolo una serie di istanze che abbiamo fatto nostre e che per primi abbiamo portato all’attenzione dell’Europa: una su tutte, la necessità di abbassare i tassi di interesse, ovvero i costi per l’accesso alle liquidità, condizione essenziale per poter riprendere con gli investimenti e continuare ad innovare anticipando i tempi, caratteristica peculiare del sistema lombardo”.